Bob Dylan, el poeta y portavoz de una generación

“Yo solo soy Bob Dylan cuando tengo que ser Bob Dylan. La mayor parte del tiempo quiero ser yo mismo. Bob Dylan nunca piensa en Bob Dylan”, aseguró una vez el cantautor estadounidense, una de los músicos más influyentes de los últimos 60 años (los que lleva sobre el escenario).



Una leyenda que se dio a conocer como cantautor folk de letras de protesta, para convertirse después en uno de los referentes del blues y el rock en 1965.

Su sencillo Like a Rolling Stone fue elegido por la revista Rolling Stone como la mejor canción de todos los tiempos, y es probablemente el mayor himno de su carrera.

En los 60, cuando la prensa hablaba de él como el gran poeta de su tiempo, respondía: “No me llamo poeta porque no me gusta la palabra. Soy un artista del trapecio”. Un compositor merecedor del Premio Nobel de Literatura de 2016 “por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana”, según reconoció la Academia.



La lista de reconocimientos a Dylan es interminable: la revista Time lo incluyó entre las cien personas más influyentes del siglo XX y, entre otros premios, ha recibido catorce Grammy, un Óscar y un Globo de Oro.



Además de ser el segundo mejor artista de todos los tiempos después de The Beatles, según la revista Rolling Stone, fue reconocido por los Premios Pulitzer por su “profundo impacto en la música popular y en la cultura norteamericana, marcado por sus composiciones líricas de extraordinario poder poético”.



Su versatilidad queda patente con la muestra Bob Dylan: Retrospectrum, que recoge su obra visual y que se expondrá en el Museo de Arte Patricia y Phillip Frost de Miami a partir del mes de noviembre.



Del ‘folk’ al rock

Robert Allen Zimmerman nació en Minnesota, el 24 de mayo de 1941, en el seno de una familia judía, y creció en la ciudad minera de Hibbing, donde comenzó a interesarse por la música, con Little Richard y Elvis Presley como referentes, aunque cuando se fue a Mineápolis, en 1959, para estudiar en la universidad, su inicial interés por el rock dio paso a su atracción por el folk, que marcaría el inicio de su carrera.



En 1961, Zimmerman abandonó sus estudios universitarios y se fue a Nueva York, donde inició su trayectoria como cantante folk y donde fue descubierto por un cazatalentos.



Un año más tarde, ya como Bob Dylan, salió al mercado su primer disco, al que siguieron The Freewheelin’ Bob Dylan (1963) y The Times They Are a-Changin (1964), con los que se consolidó como referente de la canción protesta.



Las canciones parece que se conocen a sí mismas y saben que las puedo cantar, vocalmente y rítmicamente. Se escriben solas y cuentan con que yo las cante

TWITTER

La influencia de The Beatles y otros artistas de la “invasión británica” también quedó patente en el estilo de Bob Dylan que, en 1965, giró hacia un estilo pop y rock, con la canción Like a Rolling Stone como emblema de esa nueva época, en la que los discos Highway 61 Revisited (1965) y Blonde on Blonde (1966) fueron auténticos éxitos.

En la década siguiente, Dylan siguió componiendo éxitos como Knockin’ on Heaven’s Door o Hurricane, y tras su conversión al cristianismo publicó varios discos con letras de marcado carácter religioso: Slow train coming (1979) y Saved (1980).



Desde los primeros años de su carrera hasta el presente, Bob Dylan se mantiene como uno de los grandes referentes para generaciones de artistas, y el año pasado lanzó su último álbum de estudio hasta la fecha, Rough and Rowdy Ways, el primero en ocho años con canciones inéditas, ya que en sus anteriores trabajos, como Triplicate (2017), versionó clásicos del cancionero estadounidense.



Un esperado regreso tras el que Dylan explicó en una entrevista a The New York Times que las canciones “me vienen a la cabeza cuando estoy en una especie de trance”. “La mayoría de mis canciones recientes son así… Las canciones parece que se conocen a sí mismas y saben que las puedo cantar, vocalmente y rítmicamente. Se escriben solas y cuentan con que yo las cante”.



MIRIAM SOTO

EFE REPORTAJES