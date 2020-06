Bob Dylan, áspero y ruidoso (opinión)

Empecemos con una premisa tonta y facilista: Bob Dylan es Bob Dylan. Y es esa una de las razones por las que ‘bobdylanistas’ y ‘bobdylaniáticos’ celebran exaltados por 'Rough And Rowdy Ways' el más reciente álbum del cantautor, publicado hace tan sólo unos días. Con pasión desbordada ya lo han puesto en la tabla de los mejores discos en la historia del Nobel. Sí, claro, porque Dylan es Premio Nobel de literatura y eso no se puede olvidar.

En el ambiente acústico de 'I Contain Multitudes', sus formas poéticas lo llevan a hablar de sí mismo. Se confiesa poeta y pintor, se compara con Anna Frank e Indiana Jones. Bob es Bob, y la recurrencia musical por momentos puede antojarse como excusa vehicular para sus versos. La muerte ronda por aquí y allá. Es la temática obsesiva que a sus 79 años se agudiza aún más. La lógica de los años, que para su trasegar musical ya se antoja en seis décadas.



'Rough And Rowdy Ways' es blusero y es folk. Se alimenta de personajes, espacios y el propio Dylan deambulando allí. Goodbye Jimmy Reed´´, es homenaje al influyente pionero del blues eléctrico, justamente en ese formato. 'Murder Most Foul', es una extendida declamación de 16 minutos, remembranza del asesinato de John F. Kennedy y que relaciona además, a una serie de figuras legendarias de la música americana.



Presencia del blues: potente y crudo en 'False Prophet', que evoca a Billy ‘The Kid’ Emerson. En 'Crossing The Rubicon', y su referencia geográfica. En el sofisticado 'My Own Version Of You', donde Dylan reanima célebres difuntos para hacerse a su sabiduría. Reflexivo en cambio es Key West (Philosopher Pirate), que se destaca por su acordeón permanente.



Algo de vaudeville para los meláncolicos Black Rider y Mother Of Muses, y en el vals de I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You. Canciones que hablan del hoy, del mañana, de la mortalidad. Dylan es Dylan, mil espíritus convertidos en palabras en torno de sí, con la música como testigo.



DANIEL CASAS

Periodista musical

@danielcasasc