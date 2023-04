Nunca faltó en una fiesta o en un bar de rock, la atronadora fuerza de canciones como 'Song 2' o la muy bailable 'Girls and Boys' de la banda británica Blur. Corrían los noventa y el asomo de una invasión de Britpop se tomaba al mundo y esta agrupación liderada por Damon Albarn iba a la cabeza.

Ahora, 35 años años después Blur vuelve al ruedo en una gira que llevará al escenario esos éxitos radiales, pero a la vez hará recordar grandes canciones como There's no Other Way (de su primer disco Leisure), Country House, Park Life, Charmless Man o Beetllebum, solo por nombrar algunas-

Del indie el cantante Damon Albarn, el guitarrista Graham Coxon, el bajista Alex James y el baterista Dave Rowntree, pasaron a las listas de éxitos a su país y luego al mundo, con su mezcla de rock, toques de pop y guitarras fuertes. Se le adjudicó una pelea con otra banda famosa: Oasis, pero no fue más que un montaje de los medios para disparar la música británica al mundo.



"Nos encanta tocar estas canciones y pensamos que ya es hora de volver a hacerlo", ha repetido varias Albarn en varias entrevistas, acerca de este tour que llegará a Colombia el 21 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.



La noticia del concierto es muy grata, ya que Blur tiene una base de fanáticos muy sólida que sueña con verlos en vivo y para experimentar la evolución sonora de la banda, que no tuvo problemas con experimentar con la electrónica hasta con elementos de hip hop.



Transgresores del espíritu de sus tiempos, con más de 40 millones de discos vendidos y poseedores de un discurso ácido, satírico y bailable; Blur tiene una nueva energía para compartir con sus devotos.

La preventa Movistar Preferencial se realizará el martes 2 de mayo a las 9:00 am hasta el jueves 4 de mayo a las 8:59 am, o hasta agotar existencias lo que ocurra primero. Desde el 4 de mayo se abrirá a público en general, a las 9:00 am hasta agotar existencias. Las entradas se pueden adquirir en Tuboleta (tuboleta.com).

La carrera de Blur está cargada de hechos históricos que han adoquinado el camino del indie rock, del indie pop y de las nuevas distorsiones post post punk: 'Song 2' fue una broma a la escena grunge de los 90 que se convirtió, sin quererlo, en su mayor hit.

La portada del disco Think Tank de 2003 fue ilustrada por Banksy y en 2007 la obra fue subastada por más de 500 millones de pesos colombianos; el disco Parklife (1994) está en las listas del Top 100 Albums of the 1990s de Pitchfork, del 100 Best Albums Ever de NME, y los 500 Greatest Albums of All Time de la revista Rolling Stone.



