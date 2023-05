Hay más jazz por estos días. El festival de La Libélula Dorada que le rinde homenaje a este gran género, celebra 25 años, tendrá 22 conciertos e irá hasta el 17 de junio.

En la lista de invitados están: Carlos Reyes, Óscar Acevedo, Natalia Bedoya, Urpi Barco, Citadino Blues, Carlos Elliot, Ana María Oramas y Betto Martínez, entre otros.

Este encuentro también tendrá noche de armónicas, conversatorios, charlas y un ciclo de cine.



Durante estos 25 años, el encuentro sonoro ha presentado 399 agrupaciones y 789 conciertos.

Para César Álvarez, de La Libélula Dorada, “el festival es un espacio para disfrutar de la música, y mostrar los caminos que han tomado estos géneros en las manos de los artistas colombianos, como al mezclarse con nuestras músicas, generan distintas fusiones, como se han reinterpretado, con letras y sonidos muy propios, como han evolucionado, al punto de transformarse en nuevas maneras y estilos del género, pero a la vez, también encontramos propuestas que se acercan a esos sonidos puros, que surgieron al sur de los Estados Unidos”.



Los grupos invitados son Mr. Jazz Big Band, Buha 2030, Carlos Reyes Trío, Life is Not a Picnic Orchestra, Gabriel Galvis & Felipe Rey, Citadino Blues & Rock, Dúo Acevedo Krause, Episcope, AnaMaría Oramas, Natalia Bedoya, Camilo Ibarra Trío, Carlos Elliot, Chaskij Trío, Julieta Rn’R, Iván Poveda Trío, Urpi Barco, Fotuto, Locos Lucas, GRM Trío y La Bogotá Blues Band.

Las películas que se verán los miércoles a las 7:30 p. m. son ‘Pandebonium’ (2020), ‘Bogotá Blues’ (2017), ‘Jazz on a Summer’s Day’ (1959), ‘Too Late Blues’ (1961), ‘Sun Ra: Space is the place’ (1974), T’he Blues Accordin’ to Lightnin’ Hopkins’ (1969) y ‘Always for Pleasure’ (1978).

¿Dónde y cuándo?

Las actividades serán en La Libélula Dorada, conciertos de jueves a sábado, a las 7:30 p. m. Dirección: carrera 19 n.° 51-69. Boletas: 35.000 y 60.000 pesos. Informes: www.libeluladorada.com