Sabrina Teitelbaum, más conocida como Blondshell, es una artista estadounidense que comenzó su carrera musical en el pop, pero que terminó eligiendo el rock. Fue en junio de 2022 que debutó con su sencillo Olympus en el género.

En los últimos meses, la cantante ha lanzado canciones como Kiss City, Veronica Mars y Joiner, que en su mayoría tratan problemas sociales, injusticias e historias de vida.



Recientemente lanzó Salad, un sencillo que habla del judaísmo, la venganza y los abusos. EL TIEMPO entrevistó a la artista, quien comentó algunos puntos sobre su carrera musical en curso y el significado de sus letras.

Su último álbum hace referencia a que "no hay finales felices". ¿Por qué dar ese mensaje cuando se piensa que deberían transmitirse más palabras alentadoras en el mundo?



Las canciones alegres son importantes porque le ayudan a las personas a encontrar su propia felicidad, pero en mi caso, cuando me siento feliz o estoy contenta, no veo la necesidad de hacer canciones. Usualmente trabajo en mi música cuando me siento triste, enojada o sola, ese tipo de momentos son los que me hacen reconocer cómo me estoy sintiendo. Creo que las canciones alegres son buenas, pero sinceramente no sé cómo escribirlas, quizá en el futuro lo descubra.



¿Por qué hablar de sexo, drogas y amor?



Las letras son el resultado de una especie de síntomas de mi crecimiento. De no saber quién era y lo que quería hacer. Son una especie de camino árido en el que tuve que descubrir qué tipo de relaciones y amistades necesitaba. Le escribí a las drogas y al sexo porque eran una parte general de cómo vivía. Este álbum me permitió ofrecer una imagen fiel y honesta de quién era.

Blondshell. Foto: Cortesía dmusicmarketing

¿Cuál es el mensaje final que quiere transmitir con sus canciones?



​No escribí las canciones para dejarle un mensaje a la gente, simplemente escribí las canciones porque sentía que necesitaba escribirlas. Algo que las personas deberían saber es que está bien sentir grandes olas de emociones, que no se debe minimizar lo que se siente y que lo único que se necesita es hablar de forma honesta. Está bien que tu vida parezca realmente desordenada a veces.



¿Qué planes tiene en su carrera para los próximos meses?



​Ahora mismo estoy centrada en las giras y los espectáculos en vivo. Mi parte favorita del trabajo es conocer a gente que conecta con la música, tocar en directo y viajar, así que creo que mi mayor objetivo por ahora es seguir haciendo conciertos, salir de gira y acercar a la gente a la música en persona. Ese es mi mayor objetivo.

En este momento está en su gira debut del álbum. ¿En dónde se estará presentando?



Empecé en Filadelfia y próximamente estaré en Europa. He estado mucho tiempo de gira este año y es muy divertido porque comparto con mi banda.



¿De dónde surge Blondshell, su nombre artístico?



​Tu nombre es lo primero que la gente oye sobre tu música. Quiero que sea una descripción exacta de mí. Tengo una gran melena rubia que me protege. Eso es más o menos lo que significa y parece que da una buena imagen de cómo suena la música.



Finalmente, ¿cuál es su más grande sueño como artista?



Quiero seguir sintiéndome feliz con la música, con la banda y seguir explorando el sonido de la guitarra y en general de las composiciones. También quiero seguir de gira y por qué no, ir algún día a Latinoamérica.

SUSANA RIBERO DUARTE

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO