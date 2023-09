Con gran expectativa estaban esperando los fanáticos de Blink-182 la nueva canción de la banda. El lanzamiento que se dio este 21 de septiembre demostró que miles de internautas los siguen considerando uno de los mejores grupos musicales.



De hecho, con 5 minutos de publicación, el sencillo ya tenía 45 mil visualizaciones en YouTube.

Desde hace unas semanas, la banda estadounidense de pop punk ha estado anunciando el lanzamiento de su nuevo álbum.



En YouTube compartieron un documental recordando sus primeras canciones y terminando en su nuevo álbum, el cual se lanzará el 20 de octubre de este año.



Sin embargo, la banda decidió publicar una nueva canción, la cual salió en la mañana de este jueves.



Dicha canción fue titulada ‘One More Time’ y recibió una gran acogida. De hecho, el sencillo fue compartido con un video oficial muy al estilo Blink-182.

Letra de la canción

Strangers, from strangers into brothers



From brothers into strangers once again



We saw the whole world



But I couldn't see the meaning



I couldn't even recognize my friends



Older, but nothing's any different



Right now feels the same, I wonder why



I wish they told us, it shouldn't take a sickness



Or airplanes falling out the sky



Do I have to die to hear you miss me?



Do I have to die to hear you say goodbye?



I don't want to act like there's tomorrow



I don't want to wait to do this one more time



One more time



One more



One more time



One more time



I miss you, took time, but I admit it



It still hurts even after all these years



And I know that next time, ain't always gonna happen



I gotta say, "I love you" while we're here



Do I have to die to hear you miss me?



Do I have to die to hear you say goodbye?



I don't want to act like there's tomorrow



I don't want to wait to do this one more time



One more time



One more



One more time



One more time



One more time



One more time



One more



One more time



One more time



One more time



I miss you

La vez que Blink-182 canceló su concierto en Colombia

Los fanáticos colombianos de esta banda no han tenido mucha suerte con verlos en las presentaciones, pues en el Festival Estéreo Picnic de este año Blink-182 canceló su presentación, debido a una lesión del baterista Travis Barker, a quien tuvieron que someterlo a cirugía.



“Con profunda tristeza debemos informar que Blink-182 no hará su gira por México y Sudamérica en 2023, por lo cual la banda no se presentará en la duodécima edición del Festival Estéreo Picnic. Una lesión importante en una de las manos del baterista Travis Barker ha sido la razón por la cual la agrupación californiana no hará su gira por el continente en 2023”, dijo la organización del FEP en un comunicado.

Facebook Twitter Linkedin

Travis Barker expresa en un vídeo en Instagram: "El Quiero decir, sí, se siente doloroso”. Foto: Instagram: @travisbarker

En su momento, los organizadores del evento abrieron los canales para el reembolso. Sin embargo, los fanáticos se quedaron con ganas de verlos presentarse.



Por fortuna, la lesión que preocupó a miles de internautas parece no molestar más al baterista, ya que hoy se le vio muy tranquilo tocando.



No obstante, en su momento sí se trató de algo de cuidado.



“Estaba tocando la batería en los ensayos ayer y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, escribió en su cuenta de Twitter.

I was playing the drums at rehearsals yesterday and I smashed my finger so hard I dislocated it and tore the ligaments 🤬 — Travis Barker (@travisbarker) February 8, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

‘La cumbia es la excusa para bailar pegadito y enamorarse’, dicen Los Ángeles Azules

EN VIVO | Shakira estrenó su nueva canción 'El Jefe': vea el video del éxito asegurado

Los Tigres del Norte ya están listos para sus dos conciertos en Bogotá