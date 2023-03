Confirmando lo que se temía, Tom Delonge, integrante de la banda Blink 182, informó que su gira por Latinoamérica se cancela para 2023.



La operación en un dedo del baterista Travis Barker es el motivo por el cual los músicos decidieron aplazar sus presentaciones en algunos de los festivales más grandes de la región, lo que incluye al Estéreo Picnic en Bogotá.

"Con profunda tristeza debemos informar que Blink-182 no hará su gira por México y Sudamérica en 2023, por lo cual la banda no se presentará en la duodécima edición del Festival Estéreo Picnic. Una lesión importante en una de las manos del baterista Travis Barker ha sido la razón por la cuál la agrupación californiana no hará su gira por el continente en 2023", informaron a través de un comunicado de prensa.



En su lugar, se presentará la banda de pop rock Twenty One Pilots, una noticia que no ha caído del todo bien entre el público que esperaba ver a los tres integrantes de Blink 182 en la tarima del FEP.

Las respuestas en redes sociales

Los memes no se han hecho esperar y con miles de fanáticos decepcionados por toda la región, el humor ha sido una de las primeras reacciones ante la triste noticia.

Parámo dandole a la gente 21 Pilots en vez de Blink 182 pic.twitter.com/E5R1GxBXMN — bla (@estadodenada) March 1, 2023

Sin embargo, no a todos les ha disgustado el cambio y la visita de Twenty One Pilots a Colombia.

Hice un meme porque los Pilots no me parecen mal reemplazo y porque si alguien vende su boleta del jueves del @Festereopicnic_ les tengo comprador, mi mejor amigo, el que cambió su foto de perfil :'v#twentyonepilots #blink182 pic.twitter.com/piArQjPtH3 — La Lau. (@LauraBohorquez_) March 1, 2023

No obstante, el Festival Estéreo Picnic confirmó que, tal como mencionó Delonge en el video, cumplirán con su público en el 2024.



"Vamos a volver. Estaremos ahí en el 2024. Vamos a ir. Sé que han esperado mucho, es simplemente devastador", dijo.

El mejor meme sobre lo sucedido con Blink-182 por Latam 😂 pic.twitter.com/M8HOePR8q4 — Migue :) (@Miguel_G_1_1) March 1, 2023

Y es que los seguidores de la banda llevan esperando su visita a la región casi 20 años, pues el grupo conformado por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker tuvo su esplendor a inicios de los 2000 y tras muchos ires y venir se reencontraron.

Cancelaron la gira y yo que tenía ya mi pinta para ir a ver a Blink 182. pic.twitter.com/Tdslilevt3 — Tweet 1A (@Tweet1AOficial) March 1, 2023

Esta situación ocurre a menos de un mes del festival y se une con otra noticia que ha afectado a los fanáticos colombianos. El drama de la aerolínea Viva Air, con la que muchos ya tenían tiquetes comprados.

Estaba revisando comentarios y este señor compró tiquetes en Viva Air para ver a Blink-182 en Lima 🫣 pic.twitter.com/5rTHu8xj9x — alejandroooooooooooo (@alejopinedo_) March 1, 2023

Por ahora, entre los fanáticos hay mensajes de apoyo a Barker en su etapa de recuperación, pero otros señalan que a diferencia suya otras estrellas de la bateria se han presentado en condiciones más difíciles.

¿Por qué la vida es así? La lesión de Travis Barker no le permitirá a @blink182 seguir con su gira por Latinoamérica y México. 😢💔



¿Quiénes ya tenían sus boletos? 🎟️



Les dejamos más info 👉 https://t.co/F17E1c30H1 pic.twitter.com/ftfgdI9klR — Sopitas (@sopitas) March 1, 2023

Por su parte, los organizadores del FEP recuerdan que para información sobre devoluciones y cambios pueden entrar a la página www.festivalestereopicnic.com/#/aplazamientoblink182

