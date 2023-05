La agrupación estadounidense Blink-182 alegró a sus fans sudamericanos al revelar que sí llegará a la región tras haber cancelado sus presentaciones el pasado mes de marzo por un accidente que sufrió Travis Barker, uno de sus integrantes. De esta manera, se confirmó también su llegada Perú.

Así es, la banda estadounidense recurrió a sus redes sociales para contar detalles sobre la reprogramación de sus conciertos en Perú y México. En territorio peruano, Blink-182 se presentará el 27 de marzo de 2024 en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las entradas saldrán a la venta el 5 de mayo en Teleticket.



Por si fuera poco, Blink-182 también incluyó en su reprogramación un cuarto concierto en Ciudad de México para el 6 de abril. Cabe señalar que también se presentará en el Palacio de los Deportes el 2, 3 y 5 de abril del 2024.



“¡Buenas noticias! Estamos finalizando la serie completa de fechas para Sudamérica y México en 2024. Por ahora, se han anunciado fechas reprogramadas para Lima y Ciudad de México, con la adición de un cuarto espectáculo en Ciudad de México el 6 de abril de 2024″, señala su publicación.



Además, el grupo estadounidense también reveló que estará presente en los festivales Pal Norte Festival y Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil, Estéreo Picnic y Asuncionico en marzo de 2024.



Cabe señalar que la gira internacional de Blink-182 también incluye algunas paradas en América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda a partir de marzo de este año hasta abril del 2024.

¿Blink-182 vendrá a Colombia?

La banda anunció que estará presente en el Festival Estéreo Picnic (FEP) 2024. Teniendo en cuenta que eran una de las agrupaciones estrella de este 2023, pero su concierto no se pudo llevar a cabo por el accidente que sufrió uno de sus integrantes.



Fue a causa de una lesión en la mano izquierda del baterista Travis Barker que la banda tomó la decisión de no hacer su gira por Sudamérica en 2023. En su lugar, Twenty One Pilots se presentó como artista principal del jueves en el cartel del FEP.

