“Vienen cosas grandes” es una de las frases que Blessd siempre repite cuando logra un dar paso más largo en ese competido camino de la música urbana. Hoy comienza su primera gira mundial por Estados Unidos con 21 fechas, que será el preámbulo de un tour que tiene en la mira a Europa, Puerto Rico y, claro, Colombia.

Blessd, que en realidad se llama Stiven Mesa Londoño y tiene 22 años, ha consolidado una carrera musical en la que no solo canta, sino que compone sus propios temas. Precisamente, lanzó hace poco el sencillo Tendencia global (como también se llama la gira de conciertos), que ya lleva más de 22 millones de reproducciones en YouTube y contó con el apoyo de grandes del género, como el puertorriqueño Myke Towers y el productor colombiano Ovy On The Drums.



“Aquí no hay películas de nada, soy yo trabajando y demostrando que con trabajo y disciplina se pueden conseguir muchas cosas y que independientemente que uno venga de un barrio o que los papás o las mamás tengan un salario mínimo, uno puede emprender en la música o en lo que sueñe”, asegura este artista acerca de su evolución y la clave del éxito que ya se asoma en su carrera.

Blessd también fue artista invitado al concierto de Maluma que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, ante más de 53.000 personas, el 30 de abril; cabe recordar que Blessd grabó con Maluma un remix de su canción Imposible que ya va a llegar a 60 millones de visualizaciones en YouTube.



Ahora, mientras prepara el setlist para sus conciertos en Estados Unidos, sacó tiempo para responder nuestro cuestionario sonoro.



¿Qué lugar lo inspira?

El barrio, la calle, es lo que más inspira. Ese espacio me aterriza y es lo que soy y lo que me ayuda a ser el mismo a pesar de los logros que alcance.

¿Con qué artista le encantaría cantar y no ha podido?

Con Arcángel, pero ya lo estamos trabajando.

¿Canta en la ducha?

De vez en cuando, porque a veces ni tiempo hay para bañarse.

¿A qué artista imitaba en su infancia?

Me gustaba mucho Héctor Lavoe porque mi papá es muy salsero. Ese es un género de los que más me gusta, porque vengo de eso; también de los boleros, de los tangos, y como buen paisa yo escuché lo que escuchaban esas generaciones.



El artista paisa tiene 21 fechas en Estados Unidos. Foto: Cortesía Sara Espinosa

¿Qué instrumento le habría gustado aprender a tocar?

La batería.

¿Cuál ha sido uno de sus mejores conciertos en que ha estado como público?

En uno de Karol G como asistente y luego con ella, pero cantando.

¿Un placer culposo musical o un artista que le encanta y que la gente no creería que le gusta?

La banda alemana de rock industrial Rammstein.

¿Y cuál es la canción de ellos que lo impactó?

Una que se llama Te quiero puta, que grabaron en español y que tiene cositas de ritmos mexicanos. Me gusta su música por los sonidos oscuros que tiene y como yo viví un tiempo en Zipaquirá y tenía amigos a los que les gustaba esa música, los escuché gracias a ellos y me gustó.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

No me acuerdo de una específica, la única que me acuerdo era la que sonaba de Bienestar Familiar, a las 8 p. m., la de ‘Los niños buscan su hogar’.

¿Cuál es la canción que más le gusta tocar en vivo?

Imposible remix.

¿Tiene un ritual antes de salir a un concierto?

Siempre rezo y con el equipo nos ponemos en manos de Dios y de una al escenario.

¿Cuál fue la primera canción que descargó en formato digital?

Creo que algunos de los éxitos de Arcángel, los descargaba en un café internet y los metía en un MP3 de pantallita.

¿Cuáles son sus tres canciones con las que se prende una fiesta?

Yo creo que son Quien TV, Hace tiempo y Medallo. También metería Guasa guasa, de Ryan Castro o Chimbita, de Feid.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1