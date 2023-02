Los fanáticos del heavy metal tienen su atención puesta en Black Sabbath; Ozzy Osbourne, el reconocido vocalista de la banda británica, se despidió de los escenarios, al menos de manera temporal. El artista dio a conocer su decisión en horas de la mañana del 1 de febrero a través de un comunicado de Instagram.



"Esto es probablemente una de las cosas más duras que he tenido que compartir con mis leales fanáticos", inicia el comunicado del artista de 74 años.



John Michael Osbourne, el nombre de pila del artista, dice que la razón de su retiro no es debido a problemas con su voz, que asegura está en buenas condiciones, sino por la "debilidad" de su cuerpo a raíz de un accidente que sufrió hace cuatro años y que afectó gravemente su columna vertebral.



"Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario. Mi voz está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, sesiones interminables de terapia física y, más recientemente, un innovador tratamiento cibernético (HAL), mi cuerpo todavía está físicamente débil", afirma el cantante.



Seguidamente dice que, debido a esto, es consciente de que no se encuentra en la capacidad de cumplir con las fechas de sus giras por Europa y Reino Unido porque sabe que no puede "lidiar con los viajes requeridos".



Afirma sentirse molesto por decepcionar a sus seguidores. Sin embargo, asegura que su equipo está trabajando para generar ideas que le permitan al artista seguir presentándose sin tener que movilizarse entre ciudades o países.



También, informa a sus seguidores que los reembolsos de la compra de las entradas está disponible en los puntos de compra.



"Quiero agradecer a mi familia...... a mi banda...... a mi equipo... mis viejos amigos Judas Priest, y por supuesto, mis fans por su infinita dedicación, lealtad y apoyo, y por darme la vida que nunca soñé que tendría. Los amo a todos", finaliza el comunicado de Ozzy Osbourne.

Quiero agradecer a mi familia...... a mi banda...... a mi equipo... mis viejos amigos, @JudasPriest, y por supuesto, mis fans por su infinita dedicación, lealtad y apoyo, y por darme la vida que nunca soñé que tendría.

Lea el comunicado en español aquí

"Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis leales fanáticos. Como todos saben, hace cuatro años, este mes, tuve un accidente grave, donde me dañé la columna.



Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario. Mi voz está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador tratamiento cibernético (HAL), mi cuerpo todavía está físicamente débil.



Sinceramente, me siento honrado por la forma en que todos ustedes han mantenido pacientemente sus boletos durante todo este tiempo, pero en buena conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mis próximas fechas de gira Europea/ Reino Unido, ya que sé que no podría manejar el viaje requerido. Créeme cuando digo que la idea de decepcionar a mis fanáticos realmente me jode, más de lo que nunca sabrás.



Nunca hubiera imaginado que mis días de gira hubieran terminado así. Mi equipo está pensando en dónde puedo actuar sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país.



Quiero agradecer a mi familia...... a mi banda...... a mi equipo... mis viejos amigos, Judas Priest, y por supuesto, mis fanáticos por su infinita dedicación, lealtad y apoyo, y por darme la vida que nunca soñé que tendría.



Los amo a todos..."

