La energía está en lo más alto, el calor de los cuerpos moviéndose lleva a que Eric Burton se quite la chaqueta y luego la camisa, le escurre sudor de la cara. El público enloquece: “Pumas, Pumas, Pumas”, corean los asistentes. La expresión de su cara evidencia que aún no se lo puede creer, no puede creer que la gente enloquezca con la música que hace.

Solo unos años atrás, antes de llenar conciertos completos, se paraba con su guitarra en la esquina de las calles 6 y Congress en Austin, Texas, y veía a la gente pasar hacia sus trabajos, a veces él los cautivaba con su voz y otras no. Hasta que llegó un día en el que el productor y guitarrista Adrián Quesada lo contactó. A partir de ese instante “mágico”, del “destino”, fue que nació una de las bandas contemporáneas con mayor proyección: Black Pumas.



Aunque la banda se conformó en 2017, fue en 2019 cuando lanzaron el álbum debut homónimo. Ese mismo año fueron nominados a los premios Grammys. En poco tiempo la fama del grupo creció, hasta el punto que participó en la posesión del presidente Joe Biden. Este año nuevamente están nominados a los Grammys y están en una gira por Latinoamérica.



Sin embargo, pese a esa fama espontánea, la calle aún está en Eric, él no la pierde, está en su esencia musical, así como también está ese niño que iba con sus tíos a la iglesia y cantaba. La iglesia, la calle, el escenario son una experiencia espiritual para Eric, y se podría decir que para aquellos que lo escuchan y lo ven en el escenario.

Los fans de Black Pumas brincan, saltan, gritan, cantan, lloran. El escenario es el Royal Center, es la apertura del Festival Estéreo Pícnic. Eric les dice a sus fans que abran espacio, la multitud se corre y enloquece cuando él brinca y se mezcla con la gente, con su gente de “todos los colores, de sus colores favoritos”, con sus “hermanos y hermanas”. EL TIEMPO conversó con Burton en su camerino previo al concierto.

¿Cómo se siente con la nominación a los Grammys?

Ha sido hermoso. Antes que nada, me siento muy honrado. Probablemente es uno de los más grandes escenarios en los que uno puede estar nominado. Somos muy afortunados por haber sido nominados a los Grammys cada año desde que existe la banda.

¿Este es el año ganador?

(Risas) Sí, sí, por supuesto. Hemos sido nominados por ‘Mejor álbum de rock’ por Capitol Cuts - Live from Studio A y a ‘Mejor interpretación de rock’ por Know You Better (Live From Capitol Studio A). Es cerca, el 13 de abril.



Eric, cuénteme un poco sobre su relación con Adrián Quesada. La historia de ustedes está marcada como por el destino: la forma como se encontraron, como se conocieron y, además, la manera tan increíble como empatizan...

Fue algo mágico encontrarme con un productor tan increíble como Adrián. Yo vengo de tocar solo, de trabajar siempre con mis hermanos, con mis amigos, en el estudio. Pero nunca sentí que encajara del todo. Y cuando me encontré con Adrián, como que todo encajó. La química es palpable, se puede sentir. Grabamos nuestras primeras dos canciones: Black moon rising y Fire. Bueno, de hecho Fire fue nuestra tercera canción, pero esas fueron las dos primeras que grabamos como los Black Pumas. Se siente genial.

¿Extraña algo de ser un músico de carretera, de tocar en las calles?

Sí, la verdad sí. Extraño tocar en las calles por lo inmediato que se siente cómo reacciona la gente de manera tan real. Tocar en las calles me permite mostrar una manera honesta de mí mismo como músico. Nadie va a la calle a verte a ti. ¿Sabes? La gente va por la calle al trabajo, a tomar un café... o lo que sea, y de repente te encuentra. Y es en ese momento que se hace un buen test de calidad de la música y del alma que viene de mí. Entonces sí, extraño eso. Pero no puedo decir que estoy infeliz por no tocar en las calles... (risas).

¿Qué es lo que más le gusta de estar en un escenario?

Algo que aprendí de la música callejera fue que la gente se siente más atraída por el sonido más ruidoso, y lograr eso uno solo es difícil. Con Black Pumas hay mucho poder de tocar, es una banda completa de rock. Hay un compromiso que adquirimos cada uno de los integrantes para ser una unidad. No me toca tan duro como cuando estaba en las calles. Y también es que cuando creamos música juntos hay diferentes perspectivas y se puede hacer algo que nunca antes había hecho.



¿Cuál es su mensaje para la gente que canta en las calles?

Yo, que vengo de ser un artista callejero, les digo que tengan una razón muy fuerte para hacer lo que están haciendo. Y cuando se tiene una razón fuerte para entender el porqué siempre se podrá crear, conmover y amar. Independientemente de si estás en la calle o en el Madison Square Garden, o acá en Bogotá, no debes olvidar que la interpretación en la energía que aprendes a crear en las calles es lo que te permitirá seguir adelante el resto de tu carrera.

Ha dicho en entrevistas que cantar es una experiencia espiritual...

Yo aprendí cómo escribir música por un tío mío que cantaba en iglesias y él me enseñó que independientemente de cómo quieres que suene la música, siempre debe ser música linda, qué linda (dice en español), que sea una música que llegue al cielo. Cuando creo música pienso que, con ese antecedente, tengo la prioridad de ser honesto conmigo mismo y conmoviéndome a mí mismo con la idea de pensar que mi corazón (lo dice en español) toque el corazón de alguien más.

¿Qué tipo de mensaje quiere dejar con sus canciones? 'Colors' es una canción que puede tener una lectura política

Me encanta que la gente y la sociedad haya usado Colors como una insignia para llevar el mensaje de que la unidad es muy importante, que la igualdad es muy importante, que el amor es muy importante... pero cuando yo estaba escribiendo esa canción, yo no estaba pensando en política. Pero me alegra que sea así, que la gente la use. Pero lo que yo en realidad más quiero que la gente se lleve de la música, de mis canciones es que se sientan bienvenidos. Independientemente de donde sean, de donde vengan, que se sientan bienvenidos y que puedan llevar una buena sensación al mundo donde hay problemas políticos y sociales. Quiero que la gente pueda usar la sustancia de la música para lo que sea que estén pasando.



¿Cómo la música puede servir para ciertas causas sociales?

Yo amo como las causas sociales reciben fuerza de la música, incluso cuando esa música no ha sido creada con un objetivo político porque la responsabilidad es servir a la gente. Estas organizaciones están diciendo cosas que deben ser escuchadas.

Usted habla constantemente de llevar el espíritu de Austin al mundo, ¿pero qué significa eso?

Austin es en Texas. Y me encanta la idea de llevar el espíritu de Austin al mundo porque Black Pumas no sería lo que es sin Austin. Con eso dicho, la gente de Austin siente un gran amor y apreciación por el arte y por los artistas. Creo que es importante para el resto del mundo seguir ese ejemplo. Que se deben seguir haciendo cosas hermosas desde nuestro corazón para conmover a todos.

En unos minutos estará en el escenario, ¿cómo se siente cuando va y se para al frente de toda esa gente?

Se siente muy poderoso, muy empoderador. Cuando empecé a tocar lo hice bajo el cuidado de mis tíos. Nosotros íbamos a la iglesia, entonces yo no cantaba tanto para la gente sino para mi propia causa. Luego empecé a cantar en la calle y la gente no me prestaba tanta atención. Entonces se siente muy poderoso y siento que estoy haciendo algo importante para el mundo.

¿Tiene algún ritual antes de empezar un concierto?

Sí, sí, claro. Solemos abrazarnos entre todos, nos decimos cosas lindas. Me gusta meditar, me gusta hacer ejercicios de respiración y en especial cuando estoy en Bogotá y la altitud lo ahoga a uno (risas)... Y puede que nos tomemos un shot de mezcal o algo...

Eric, para terminar, ¿qué sigue para Black Pumas?

Mi sueño con Black Pumas es seguir haciendo música hermosa. Estamos trabajando en nuestro segundo álbum, que saldrá en un año. Vamos a los Grammys una vez más (lo grita en español). Y mi sueño es crear una comunidad de artistas que se puedan conectar entre otros independientemente de que toquemos música o no. Mi sueño es crear familia con Black Pumas.





