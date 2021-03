'Hubiera sido asistente de Ella Fitzgerald en un show': Mauricio Peña

A lo largo de los 11 años como jefe de la Sección de Música del Banco de la República, tal vez uno de los puestos más agradecidos... y apetecidos en el mundo de la cultura, Mauricio Peña ha realizado temporadas de conciertos memorables con la participación de reconocidos músicos. Él es testigo de lo maravillados que quedan los artistas con el diseño y la acústica de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) de Bogotá.



Este año, la entidad tendrá una programación de conciertos digitales a través de los canales de Banrepcultural en YouTube y de Sala de Conciertos Luis Ángel Arango en Facebook.

Entre los invitados estelares nacionales y extranjeros que se verán están el guitarrista Edwin Guevara, la soprano Betty Garcés y el compositor James Díaz. Además, los conciertos del ensamble vocal femenino Discantus, de Francia; el Cuarteto Spektral, de Estados Unidos, o la cantante de jazz Sofia Ribeiro de Portugal. Así mismo, continúan el pódcast La música se habla y las listas de reproducción de discos en Spotify.



Este melómano de tiempo completo, que además apoya con denuedo el fortalecimiento de la Serie de los Jóvenes Intérpretes del Banco, nos abrió su exquisito jardín secreto musical.

¿Qué canción no se cansa de oír?



Blackbrid de los Beatles y Lullabye of Birdland cantada por Ella Fitzgerald.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario si fuera músico?



Con Ella Fitzgerald, pero hubiera hecho el oso al lado de ella. Si acaso le hubiera alcanzado un vaso de agua o una toalla y así, por unos segundos, habríamos compartido escenario.



¿Qué canción le gustaría interpretar?



Me formé como cantante. Si diese conciertos, seguramente trataría de incluir siempre Phydilé de Henri Duparc.



¿A qué sitio va para inspirarse?



No voy allá para inspirarme, pero las buenas ideas tienden a surgir en la ducha.



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?



Escucho mucho pop y rock. Siempre canto la primera frase o el coro de las canciones que conozco porque mi problema como cantante siempre fue aprenderme las letras.



¿A qué cantante o artista de música clásica admira desde niño?



Nunca he sido muy apegado a los artistas, más bien a las obras. Tengo un especial gusto por la música de Handel. Sin embargo, si de artistas se trata, las grabaciones de Anne Sofie von Otter o las de Olaf Bär me parecen joyas de la discografía vocal.

¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



Estudié piano algunos años cuando niño y me arrepiento mucho de no haber continuado. Y la guitarra hubiera sido muy útil con el grupo de rock del colegio.



¿Qué canción lo hace llorar?



Secret World, de Peter Gabriel.



¿Beethoven o Mozart?



Beethoven.



¿Ópera o zarzuela?



Ópera.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?



El ensamble Vox Clamantis en la Sala de Conciertos de la BLAA, el de Steve Reich & Musicians tocando Music for 18 Musicians en el Miller Theatre en Nueva York, y el de Charlie Haden y la Liberation Music Orchestra estrenando el disco Not in our Name en el Blue Note en Nueva York.

Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cuál es su ‘top’ 5 de canciones?



La ponen difícil. La canción existe en tantos géneros y con tantas intenciones. Pero acá van.



En música clásica: Phydilé, de Henri Duparc, El ciclo Dichterliebe, de Robert Schumann; El ciclo Let Us Garlands Bring, de Gerald Finzi; The Last Rose of Summer, de Benjamin Britten, y Spleen, de Gabriel Fauré.



En jazz: Las canciones de los Gershwin, las de Cole Porter, Irving Berlin, etc.



Y claro, en rock: Blackbird, de The Beatles; Riders on the Storm, de The Doors; Time, de The Alan Parsons Project; The Show must Go On, de Queen (la canción de despedida de Freddie Mercury), y Last Goodbye, de Jeff Buckley.



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?



Crazy Nights, de Kiss, es una máquina del tiempo. Me fascinaba.



¿Qué ‘nana’ o canción de cuna le cantaban sus papás?



“Yo tengo un osito, un osito de lana...”.



¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró en su vida?



Disco Up, una colección de éxitos de disco. Debía tener 5 años y mi abuelo me había regalado cien pesos. Compré un tubo de crema dental Close Up solo porque encimaban el disco.



¿Cuál fue la primera canción que compró en una plataforma digital?



No recuerdo exactamente, pero suelo comprar One-hit wonders, los éxitos sueltos de artistas que no tuvieron mayor circulación más allá de esas canciones. Todavía compro discos físicos, de vez en cuando tracks en iTunes y pago mensualmente tres plataformas digitales.



¿Qué sonido de la naturaleza lo cautiva?



La lluvia, especialmente si es torrencial. Si la escucho, y me gusta, significa que estoy cómodamente bajo techo.

