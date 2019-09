La cantante Billie Elish se presentará en Colombia

La cantante estadounidense, que el próximo 18 de diciembre cumplirá 18 años, se presentará por primera vez en Colombia en el marco de su gira Where do We Go, con una agenda de presentaciones que iniciará en marzo del próximo año.



Con una estética que se escapa del molde tradicional del pop y un sonido y estética que no choca con pasajes oscuros y melodías pegajosas, Elish se ha convertido en una de las artistas más importantes para la industria musical, sumado a su fuerte conexión con el público más joven.

Ella es la nueva musa de la generación Z, nativos digitales nacidos entre 1994 y finales de la década de los 2000, que esperaban a su ‘mesías’, como lo fue Kurt Cobain para la generación X, salvando las distancias.



Para entender el fenómeno Eilish, hay que remontarse a 2015. Alentada por su profesora de baile, compuso e interpretó la canción ‘Ocean Eyes’, producida por su hermano Finneas O’Connell, para ambientar una coreografía. Una vez terminada, la subieron a SoundCloud y el tema se convirtió en viral de la noche a la mañana. Entonces, apareció Danny Ruckasin, quien se convirtió en su mánager, firmó contrato con la famosa disquera Interscope Records y el resto es historia.

El lanzamiento de su video musical oficial de 'All the Good Girls go to Hell', suma a su reciente primer número uno en Billboard Hot 100 con 'Bad Guy', de su álbum 'When We All Fall Sleep Where do We Go'.

Ella es el primera artista nacida en este milenio en lograr un álbum y un sencillo en el primer lugar y ahora es la tercera artista solista femenina en los 31 años de historia con múltiples canciones que encabezan la lista de reproducción de Billboard Alternative Songs (junto con Alanis Morrissette y Sinead O'connor).

Las entradas estarán disponibles en una venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval del 03 al 04 de octubre de 2019. A partir de las 10 a.m. del 4 de octubre se inicia la venta general a través de www.tuboleta.com (solo tarjetas de crédito), call center 5936300 en Bogotá, y en todos los puntos de venta Tu Boleta a nivel nacional.



