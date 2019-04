Billie Eilish dejó una huella imborrable en Coachella

Solo tiene 17 años y un disco en el mercado, pero muchos expertos y millones de fanáticos ya ubican a Billie Eilish como la próxima gran estrella de la música estadounidense, sumado a que fue una de las figuras del Festival Coachella, que se celebró por estos días en California, Estados Unidos.

Su presentación en este evento supuso un nuevo espaldarazo para una artista que comenzó componiendo canciones en su casa junto a su hermano y que recientemente alcanzó el número uno en la lista Billboard. Pasó por el programa de Ellen DeGeneres y fue el personaje de dos largos perfiles en los diarios 'The New York Times' y 'Los Angeles Times'.



Cuando actuó el 13 de abril en el imponente festival de Coachella , el público pronto se dio cuenta de que el Outdoor Theatre, el segundo escenario más grande del evento, se iba a quedar pequeño para esta joven.



A la misma hora del concierto de Aphex Twin o de la sesión de Idris Elba como DJ, miles y miles de asistentes en Coachella escogieron ver a Eilish, que arrancó su actuación media hora tarde mientras frente al escenario se producían algunas aglomeraciones.



Con una estética muy singular, Eilish comenzó su exitoso concierto con "Bad Guy", uno de los temas más populares de su recién álbum 'WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?'.



Enlazando pop oscuro e introspectivo con detalles de hip-hop y electrónica por medio de unas canciones minimalistas y sin grandes florituras, el álbum de Eilish llama también la atención por su pronunciado contraste: el que va del lamento del corazón roto de una adolescente con "Wish You Were Gay" a la contundencia y exhibición de poderío de "You Should See me in a Crown".



Sin embargo, podría ser "Xanny" la joya de su álbum, una canción asombrosamente madura, en la que reflexiona sobre el consumo de calmantes y otras drogas en su generación.



Las críticas a su disco, que coescribió y produjo con su hermano Finneas O'Connell, han sido muy positivas. Ha recibido comentarios de importantes personajes de la industria como Dave Grohl, líder de Foo Fighters, quien comparó la conexión de sus hijas por la obra de Eilish con la que tuvieron los jóvenes de los años 90 con los temas de Nirvana.



La aventura de Eilish comenzó en 2015 cuando publicó en la plataforma Soundcloud la canción "Ocean Eyes". A partir de ahí se desató la fiebre por ella en las redes sociales. Los millones de clics en sus temas la llevaron a firmar con Interscope y a tener ahora 17,8 millones de seguidores en Instagram.



Aunque la historia de un talento joven y único que alcanza el estrellato a la velocidad del rayo es una constante en el pop, Eilish trata de evitar las comparaciones.



"Todo el mundo siempre intenta hacer que todo el mundo compita (...). Es como: '¿El álbum de Billie quizá supere al de Ariana Grande?' Pero paren, no me importa eso. No quiero oír que Billie Eilish es la nueva Lana del Rey. ¡No le falten al respeto a Lana así! Esa mujer ha hecho su estilo de manera perfecta durante toda su carrera y no debería escuchar eso", dijo a Los Angeles Times. "No quiero escuchar que alguien es la nueva

Billie Eilish en un par de años", añadió.



A la espera de lo que le depare el futuro, el presente es suyo y, este año, para confirmar la magnitud de su fenómeno, tiene una enorme gira mundial con dos paradas en España: el 2 de septiembre en el Poble Espanyol de Barcelona y al día siguiente en el WiZink Center de Madrid.



EFE