Con su peculiar estilo de música llena de múltiples matices alternativos, se presenta en esta edición del Estéreo Picnic la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish, una de las artistas jóvenes más influyentes y poderosas del planeta. Acaba de presentarse en el Lollapalooza en Chile y Argentina y viene por más público latino a Colombia.



Entre gritos y ovaciones el pueblo chileno recibió a la cantante en su debut en el Lollapalooza. '¡When We All fall Sleep. Where Do We Go!', gritaron todos al unísono mientras Billie se balanceaba en el escenario rodeada de una temática tétrica que se combina con su estilo rebelde y desenfrenado.



Luces rojas y blancas que cambian constantemente de luminancia, construyendo un impacto visual similar al de los conciertos de electrónica, dejaron ver paulatinamente la silueta de la cantante. Decidió usar el sencillo ‘Bury a friend’ para abrir su concierto y no, no es un ritual satánico, es el estilo adecuado para representar el tema de la canción: la perspectiva del monstruo que mantiene debajo de su cama.



La emoción se apoderó de los visitantes que, entre rimas, le gritaron “mijita rica, mijita rica, la, la, la”. Billie les respondió que no sabía qué significaba, pero que le parecía increíble. Esta felicidad de conocer por primera vez al icono mundial se da luego de la decepción de 2020, cuando la cantante tuvo que cancelar su gira 'When We All fall Sleep. Where Do We Go' por Latinoamérica y el mundo por culpa de la pandemia.

En su momento, algunos fanáticos se quejaron de que jamás podrían conocer a la intérprete de grandes éxitos como 'Bad guy’, ‘Lovely’ y ‘Therefore I Am’, sin embargo, luego de lanzar su segundo álbum de estudio Billie anunció el inicio y las fechas del tour mundial 'Happier Than Ever' con algunos destinos como México, Argentina, Chile y Colombia.



"¡Sudamérica! ¡Los veré en marzo! No puedo esperar para tocar en algunos festivales para ustedes", fue el mensaje que la cantante les dedicó a todos los fanáticos que no pudieron vivir la experiencia de conocerla. Ya le cumplió a los argentinos y chilenos, ahora espera presentarse en Colombia, Brasil y México.

​

En esta ocasión, quiere integrar dentro de sus presentaciones todas las luchas internas que ha tenido que sobrellevar en su nueva etapa como icono mundial, pero también busca exponer la rebeldía que la ha caracterizado desde que inició su carrera.



Esta forma de contar una historia por medio de la música ha sido parte de su vida y es esencial para ella como un método de ayuda, puesto que, puede ser ella misma sin importar lo que piensen o digan los demás, así lo explicó en entrevista con 'Vanity Fair'.

Su historia

Es hija de la actriz estadounidense Maggie Baird y del músico y guionista Patrick O'Connell, quienes inculcaron en ella y su hermano Finneas el amor por el arte.



A los 11 años fue diagnosticada con síndrome de Tourette y aunque esto no fue impedimento para avanzar en su carrera artística, en entrevista con Apple Music su madre confesó que se volvió preocupante la obsesión que tenía con Justin Bieber.



Desde muy pequeña Billie se dedicó al baile hasta que su profesor le pidió una coreografía con música original. Su hermano Finneas tenía una banda y había compuesto un sencillo titulado ‘Ocean Eyes’, por lo que decidió prestarle la canción a su hermana quien la grabó y subió a SoundCloud.



Lo que inició como un pequeño proyecto logró tener gran impacto en las audiencias y solo en el primer año el sencillo obtuvo más de 2 millones de reproducciones en Spotify, actualmente cuenta con más de 400 millones. Tanto para ella como para su hermano fue una absoluta sorpresa. “Es un número aterrador" afirmó Finneas sobre la cifra en entrevista con Billboard.



Con solo 14 años Billie firmó un contrato con la casa discográfica Interscope Records y junto a su hermano produjo en 2017 su primer EP ‘Don’t Smile at me’ con el que obtuvo el disco de oro de la Recording Industry Association of America (RIAA).



Aunque para muchos esto podría parecer el cielo, para Billie las cosas no iban tan bien. En 2022 en entrevista con Rolling Stone, la cantante afirmó que vivía desde los 13 años con depresión y ansiedad, luego de que una lesión en la cadera la obligara a dejar el baile.



Este dolor fue percibido en su primer trabajo y estuvo envuelto en polémica porque con solo 15 años la cantante tocaba en sus canciones temas como la obsesión en ‘Hostage’, la depresión en ‘idontwannabeyouanymore’ e incluso el punto de vista de un psicópata en el sencillo ‘Bellyache’. El diario británico 'The Guardian' la denominó como el “icono pop que define la ansiedad adolescente en el siglo XXI”



La forma de expresarse en sus letras y los referentes en moda que utilizó le valieron para crear un estilo propio reconocible para el mundo. Comenzando por su ropa holgada que es un mecanismo de protección frente a los comentarios negativos y finalizando por su voz aguda con matices melancólicos adornados con líricas realmente deprimentes.



En 2018, Billie comenzó a producir varios sencillos para su primer álbum de estudio ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ Un proyecto que destacó por su mezcla electropop con pequeños matices de una creciente locura deprimente, así lo explicó la artista cuando utilizó sus redes para expresar su odio hacia las restricciones de género en la construcción de álbumes.



Con este trabajo se posicionó en el primer lugar del Billboard Hot 200, catorce de sus canciones estuvieron en la lista del Billboard Hot 100 simultáneamente y con tan solo 18 años se convirtió en la primera mujer en ganar las cuatro categorías generales de los Grammys el mismo día: Álbum del año, Grabación del año, Canción del año y Mejor Artista Nuevo.



A pesar de su éxito, Eilish no abandonó el estilo crítico de sus canciones. En este proyecto profundizó en temas controversiales como el cambio climático en ‘All the Good Girls Go to Hell’, el consumo de Xanax, una droga para la ansiedad, en ‘Xanny’, y la rebeldía adolescente en el hit de este álbum ‘Bad Guy’.



En 2021, publicó su segundo álbum ‘Happier Than Ever’ con el que la cantante obtuvo otros dos Grammy a la mejor grabación del año y mejor canción escrita para medios visuales. Ese año, Billie se convirtió en la artista más joven en ganar la triple corona de los de la música de cine, que consiste en obtener un Oscar, un Globo de Oro y un Grammy. El logro lo obtuvo con “No time to Die” para la vigesimoquinta película de James Bond.



En este último álbum Billie rompe con su estilo desenfrenado para mostrar la necesidad latente de avanzar hacia el futuro. Este proyecto, al igual que los otros, busca visibilizar las luchas internas de la cantante, con la leve diferencia de la apropiación de una postura que no busca ser parte de los problemas y que tiene como objetivo encontrar y descifrar las razones de estos. Así describió la revista Rolling Stone esta pieza musical.

A pesar de esta permanente melancolía en sus producciones musicales, en una reciente entrevista con la revista Vanity Fair la cantante confesó que nunca se había sentido tan bien como ahora y lo más importante en la actualidad es “estar en contacto con ella misma” y en cómo se siente realmente. A diferencia de otros años en donde sus mayores problemas eran la ansiedad y la depresión, Billie comentó que le preocupa más conseguir amistades y aprender a no guardar rencor.

JUAN DAVID CANO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

