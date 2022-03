Cuando a mitad del siglo XXI los historiadores de la música traten de recapitular lo vivido en esta industria, gracias a la eclosión digital, no hay duda de que todos los caminos llevarán a un nombre en particular: Billie Eilish.



Eilish, la cantante nacida en Los Ángeles (California), que con apenas 17 años conquistó el mundo del internet y la radio, ha sido una revolucionaria en la forma en que se visualiza la cultura. Con Bad Guy, una pieza ‘electropop’ que inevitablemente pone a sacudir la cabeza de quien la escuche como si se tratara de un hechizo, comenzó una carrera que hoy, a sus 20 años, la tiene consolidada como una de las grandes figuras del entretenimiento en el ámbito global.



Basta con ver que su nombre encabeza el cartel del colosal festival Coachella, el gran evento de música que se desarrolla durante tres días, en la última semana de abril, en Indio, California, en el desierto de Colorado.



Además, también aparece inscrita en las nominaciones al Óscar en la categoría de mejor canción original para una película, por su pieza para el filme No time to die (2021).



Por si fuera poco, fue la primera artista nacida en este siglo que logró un número uno en la reconocida lista de la industria musical Billboard. Para tratar de darle forma a ese recorrido que le ha cambiado la vida en menos de un lustro, la artista ha publicado By-Billie Eilish, un paseo visual por su carrera que, acompañado de sinceros pies de foto, da un nuevo vistazo detrás de escenas a su vida.



Lo que ha hecho Billie Eilish en un par de décadas ha sido un techo imposible de alcanzar para otras artistas que toda una vida han buscado convertirse en leyenda.



Ser amigo de Billie

Entender este fenómeno tiene una nueva perspectiva en este libro, pues, a través de las fotografías, nos deja en evidencia algo que a veces no se vuelve tan obvio: Eilish no es un astrolito; es una muchacha con una familia y amigos.



Esa “humanidad” queda retratada en fotografías en donde la propia Eilish detalla etapas de dolor, de frustración y de tristeza.



Lo mismo con el otro lado del espectro: sus momentos de mayor felicidad como una sesión de fotos con su ídolo Billie Joe Armstrong (cantante de la famosa banda estadounidense Green Day), así como su primera gira internacional.



Esta suerte de visita guiada por su vida se enriquece con otros de sus seres queridos, quienes son desconocidos en el radar público: sus compinches de gira son revelados al pasar las páginas y ofrecen una calurosa memoria del paso de la adolescencia a la adultez que vivió la cantante en el clímax de la fama.



“Es un recorrido imperdible para cualquier fan porque nos da un retrato completo de su vida, incluso desde antes de nacer”, explica Roger Segura, vocero de Librería Internacional de Costa Rica.



“Son más de 300 páginas a todo color que ella misma eligió. Además, Billie Eilish se encargó de dar el orden cronológico que podemos topar. Es algo muy íntimo lo que ella ofrece en esta publicación”, señala.



Es un recorrido imperdible para cualquier fan porque nos da un retrato completo de su vida, incluso desde antes de nacer

Sus sinceras notas al pie acaban siendo la cereza del pastel de un libro en el que el lector, por unas cuantas horas, se siente confidente de Billie. Ser su amigo, al menos por ese rato, es algo imperdible.



El libro, que recoge momentos no tan conocidos de la infancia, las giras y otros aspectos de la vida de la artista, también se consigue en las librerías colombianas.



La estética para vestir de la cantante estadounidense ha acaparado desde el principio la atención de los medios de comunicación porque, básicamente, Eilish sale a los escenarios usando prendas amplias, holgadas.



La artista declaró en 2017 que le gusta sentir que tiene la atención de todos aquellos que la rodean y por eso prefiere usar vestidos que no hacen parte de lo que ella siempre usa. Ha declarado en varias oportunidades que intenta ser “realmente diferente a mucha gente” y busca lo opuesto a lo que visten los demás.



El fin, ha dicho, es “lucir memorable”, para demostrar “que es más importante de lo que creen” y para que las personas oigan lo que ella tiene que decir, asume el rol de ser “un poco intimidante”.



En 2019 aseguró que no le gusta ser un cliché : “Se ha convertido en algo ‘Billie Eilish, la chica espeluznante, extraña y aterradora’. Y eso no me gusta. Es poco convincente. No quiero quedarme en una sola cosa”.



JORGE ARTURO MORA

La Nación (Costa Rica) - GDA