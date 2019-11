Conexión sonora

La precocidad no ha sido un factor latente de éxito en la historia de la música pop.

Stevie Wonder ha de ser la excepción. A los 12 años de edad grabó su primer disco y dio muestra de sus grandes habilidades como compositor e intérprete. Wonder sigue siendo leyenda viva.



Michael Jackson fue otro caso particular. A los 10 años de edad ya era 'frontman' de la banda de sus hermanos, los Jackson 5, pero solo a los 20 empezó a escribir sus propias canciones.

Por lo general, estos artistas adolescentes que son fenómeno lo logran como cantantes, respaldados por fuertes equipos de producción que tienen la fórmula para el éxito.



Recuérdese a New Kids On The Block, New Edition, Tiffanny, Debbie Gibson o Britney Spears, por mencionar algunos.



Ahora, el turno es para Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, conocida tan solo como Billie Eilish y gran revelación de este 2019. Se inició a los 13 años y el próximo 18 de diciembre llega a sus 18 de edad.



Opcionada a seis premios Grammy, es el artista más joven que en la historia ha sido nominada a los mismos en sus cuatro categorías principales: grabación del año y canción del año, gracias al tema Bad Guy; álbum del año por When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y como mejor artista nuevo.

Comparada rápidamente con la neo zelandesa Lorde, otra precoz cantante que en 2013 y a los mismos 17 años brilló con su álbum Pure Heroine y el tema Royals, el caso de Billie Eilish parece seguir un curso similar.



Su disco 'When We All Fall Asleep', 'Where Do We Go?' es una maravillosa travesía sonora dentro de un ámbito de electrónica indie, matices de hip hop y pop alternativo bastante oscuro, con geniales atmósferas, introspectivo, por momentos cargado de elementos acústicos, con una voz singular y sofisticada, y producido por su propio hermano, Finneas O'Connell, con quien ella escribió la casi totalidad de las canciones.



Sus letras abiertamente confesionales, que para algunos reflejan los sentimientos de su generación, y dentro de un álbum musicalmente muy compacto, parece ser la antesala para Billie Eilish de convertirse en una gran figura.



Eso sí, de no ser que sea solo un fenómeno juvenil típico de estos tiempos construidos desde las redes sociales.

DANIEL CASAS

PERIODISTA MUSICAL​@danielcasasc