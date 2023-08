Billie Eilish, joven y exitosa cantante estadounidense de 21 años, asistió como invitada al pódcast Dua Lipa: At Your Service, en el que su colega, la cantante Dua Lipa, es anfitriona de celebridades para entablar charlas profundas sobre sus historias y pensamientos.

La cantante Dua Lipa tiene dos álbumes con múltiples hits internacionales. Foto: Mauricio Roa / EL TIEMPO

En el pódcast, emitido por BBC, las dos estrellas musicales conversaron sobre la industria y la forma como han tenido que afrontar los juicios de todo tipo al estar expuestas constantemente.

Una pregunta clave para entender la música de una estrella de la música es conocer sus influencias. Algo que Dua Lipa no dejó de indagar, en la conversación con Billie Eilish, recordada por canciones como Bad Guy.



Y sin pensarlo mucho, Eilish inmediatamente señaló a otra estrella femenina: Lana del Rey y, específicamente el álbum Born to Die (2012). “Siento que ese álbum cambió la música -afirmó la entrevistada-. Especialmente, cambió la música para las chicas”. Y explicó que amplió “el potencial de lo que era posible” hacer entonces.

Otra influencia fue Childish Gambino. Con su trabajo Because The Internet, Eilish confiesa que el artista cambió su visión de la industria y de los discos. Otras grandes influencias para ella fue Journals, trabajo de Justin Bieber, y Wiped Out, de The Neighbourhood

