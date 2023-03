“Billie, Billie, Billie” gritaban todos desesperados para que la artista comenzara su presentación. Muy puntual, como suele ser, apareció saltando en la tarima con un frenético cambio de luces blancas y rojas que dejaban divisar apenas su silueta. Los gritos de felicidad y la emoción de los asistentes se vieron reflejados en el ruido ensordecedor que provocaron cuando finalmente apareció en el escenario.



Billie, quien había cancelado su gira ‘When We a Fall Sleep. Where Do We Go’ en 2020 por la pandemia, finalmente llegó a Colombia con las ansias de devorarse al público latino. Así como en el Lollapalooza, inició con su sencillo Bury a friend con el que introdujo la temática tétrica que siempre la ha caracterizado.



Este ritmo desenfrenado que se mezcla con su estilo libre y rebelde consumió poco a poco la escenografía del concierto. Entre múltiples luces que parecían no tener control y que destacaban por su rapidez, la cantante siguió su presentación con sencillos como I Didn’t Change My number, NDA y Therefore I Am, en los que ocasionalmente se generaban apagones de luz que encendían aún más la euforia del público.



Llegó como toda una popstar: con varias cadenas en el cuello y sus manos llenas de anillos, mientras sonreía expectante al público. Vestía medias largas con manchas blancas que simulaban sangre derramada, junto a una pantaloneta corta con estrellas moradas y rayas. Al outfit le añadió una camiseta negra oversize, unos zapatos Nike rojos con blanco y dos gorras: negra y roja, que cambiaba ocasionalmente.



“Hola a todos ¿Cómo va todo, Colombia? Es muy cool estar aquí. Quiero que todos aquí griten y salten”, les dijo Billie a sus fanáticos antes de interpretar My Strange Adiction, en la que la simulación de huesos quebrados junto al contraste de los gritos de Billie frente a los susurros de su hermano Finneas, hicieron explotar la mente del público. “Cantan muy hermoso. ¡Ambos son demasiado talentosos!” afirmó María Agudelo, una de las fans que asistieron al concierto.

Un silencio lúgubre invadió el escenario hasta que comenzó a sonar Idontwannabeyouanymore y fue cuando el estilo desenfrenado y rebelde fue cambiado por la faceta melancólica y suave que tiene la cantante. Arrastrando el micrófono por el escenario con una sonrisa de punta a punta, que denotaba un creciente orgullo, la artista siguió con su éxito Lovely y finalizó este fragmento de su música sombrío con My future.



Sin ni siquiera terminar las canciones, el público gritaba a todo pulmón felicitando por cada interpretación a la estadounidense, quien no solo se preocupó por tener perfección vocal, sino, además, de mantener un contacto constante con el público. Con la dinámica de cómo se están sintiendo en cada lado del escenario, Billie pidió nuevamente que gritaran y saltaran para presentar una canción que rompía el momento triste: You should see me in the crown.



En medio de su interpretación, con la puntería de Chandro Tomar, le lanzaron una bandera de Colombia que en su parte trasera tenía bordado su logo. El regalo le fascinó tanto que de inmediato la tomó entre sus manos y comenzó a ondearla por el escenario hasta cubrirse completamente con ella y con otro silencio repentino cerró la presentación.

Las luces se encendieron rápidamente acompañando el grito de la cantante. “Are you ready? One, two, three, four!” fue el conteo que dio paso a canciones como Oxytocin, con efectos de cámara que simulaban el estar drogado; Copycat, que se mezcló con el instrumental del anterior sencillo, e Ilomilo ,que entró con una Billie tirada en el piso acompañada de círculos de luces.



Era momento de compartir en familia e invitó a su hermano, no solo para recordarle que está muy agradecida con él, sino, también para interpretar éxitos como I love you, Your Power y Tv. Sus interpretaciones estuvieron cargadas de mucha emotividad, pues no solo recordaban el pasado, sino que miraban el presente con respeto y orgullo. Juntos dominaron el escenario para hacerlo suyo y compartir su alegría juntos.

Los hermanos siguieron interpretando canciones como Bellyache y Ocean Eyes, su primer sencillo. Siguieron con Bored y finalizaron este fragmento de su música con Getting Older, una de las interpretaciones más emotivas, según los asistentes.



En la pantalla grande de proyección, mientras la artista cantaba, comenzó a reproducirse varios videos que dejaban ver su infancia y cómo ha cambiado su vida a partir de la fama.



La artista aprovechó la empatía de los asistentes para comentar que Colombia le parecía uno de los lugares más bonitos que ha visitado; sin embargo, y al igual que muchos asistentes, se quejó por el frío capitalino. “Hace mucho frío y tengo asma. No puedo respirar. Ustedes tienen superpoderes", refiriéndose a los rolos que soportaban ese frío diariamente.



"Quisiera tomar este momento para apreciar la vida. Cierren los ojos por unos segundos", fueron las palabras que Billie les dedicó a los asistentes para indicarles que faltaba poco para terminar su presentación, añadiendo la canción When the party is’ over como prueba de la afirmación.



Entre ojos llorosos, la cantante observaba a los colombianos, quienes acompañaron con coro y llanto la tenue melodía que se escondía en su melancólica voz. "Ha sido un momento increíble, pero creo que pronto se va a terminar" expresó Cristina Bravo, una de las asistentes del concierto.



Pero la tristeza no podía apoderarse del escenario y la siguiente canción del repertorio fue All the good girls go to hell, que rompió con la melancolía y volvió con envolventes luces rojas que ‘mutilaron visualmente los ojos’ e hicieron perder de vista la ubicación de la cantante en el escenario.



Luego de terminar la composición estructural de contrastes para el concierto, la cantante se tomó un momento para agradecer a su baterista Andrew Marshall, a su hermano Finneas y, aunque había otras personas a las que agradecer, un celular en el suelo detuvo el momento.



"Hay un celular aquí y ha estado grabando por tres minutos"; luego de sus palabras tomó el celular y con una sonrisa coqueta comenzó a grabarse desde diferentes perspectivas, priorizando su perfil, para luego devolvérselo al dueño.

Aunque pudo haber cerrado con su gran éxito Bad Guy, el cual interpretó entre luces doradas como su penúltima canción, Billie prefirió hacerlo con Happier Than Ever, una canción que en sus propias palabras "Es la canción de su vida".



Al terminar, la artista tomó a su hermano y a su baterista para despedir al público con el sencillo Goodbye, mientras todo Briceño 18 se llenaba de juegos pirotécnicos que iban desde el verde y el rojo, hasta el amarillo y el morado. De repente, miles de papeles de confeti llenan el escenario cubriendo la silueta de la cantante, quien con una gran sonrisa aseguró amar a Colombia. Un cierre con broche de oro que le aseguró un lugar en el corazón de los colombianos.

