El amor por coleccionar o el fetiche de la memoria

Si uno conservara las canicas con las que jugó en la infancia, o el trompo de lata que pitaba cuando se le daba impulso o los carritos grises de basura o las estampitas del álbum de figuras del cine y la televisión cuántos recuerdos asociados a estas imágenes y sensaciones despertarían en nuestra memoria, como la medialuna de Marcel Proust o como una melodía cuyo nombre averiguamos tiempo después, o como el bloque de hielo que desató ese ataque traicionero de memoria “muchos años después” al coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento.

Recordar no es vivir ni es morir. Es una lujuria que nos descubre fragmentos de sensaciones vivas que hoy son más bellos que las originales. No es nostalgia. Es re-crear. Capas de memoria asentadas sobre capas de memoria de nuestro íntimo pleistoceno, y que nos traen a la vista hechos refundidos, agujas perdidas que nadie buscaba en ningún pajar.



Los detonadores de tales momentos son estos objetos, billetes, estampillas escondidas en álbumes, catálogos, billeteras. No hay límites. Unos aman esos billetes raros, otros guardan juguetes, candelabros, Budas; otros estampillas ocultas emergen como un súbito colibrí de tiempos bíblicos.



La memoria agradece esta colección de cosas sorpresivas, que retrotraen al día en que fueron comprados o guardados en un libro que amamos.

EL TIEMPO