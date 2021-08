Bad Bunny arrasa en las nominaciones de los premios Billboard Latinos 2021

La estrella de la música urbana Bad Bunny es el gran favorito de los próximos Premios Billboard de la Música Latina 2021 al sumar 22 nominaciones en estos galardones que se entregarán el 23 de septiembre en Miami, y en los que Maluma, J Balvin y Karol G compiten en 11, 9 y 8 categorías, respectivamente.



Bad Bunny hace historia con sus álbumes “El Último Tour del Mundo”, “YHLQMDLG” y “Las Que No Iban a Salir”, con los que logra las 22 nominaciones, entre ellas a Artista del Año y Top Latin Álbum del Año, y 6 menciones por su tema “Dákiti”, según anunciaron este jueves los organizadores La gala.

Esta es una de las principales entregas de galardones de la música latina, que se realizará en el Watsco Center de la Universidad de Miami, y en ella se darán cita figuras como el colombiano Maluma, cuyo disco "Papi Juancho" le ha dado 11 nominaciones en total, 6 de ellas por el tema “Hawái”, en el que comparte con el canadiense The Weeknd.



J. Balvin conquistó 9 nominaciones por su trabajo con Black Eyed Peas, “Ritmo (Bad Boys for Life)”, y es finalista también en las categorías de Artista y Compositor del Año.



La colombiana Karol G se alzó con 8 nominaciones, entre ellas 5 por la canción“Tusa”, en la que comparte micrófonos con Nicki Minaj.



El puertorriqueño Anuel AA iguala a Karol G con 8 nominaciones gracias a su álbum “Emmanuel” y competirá con Bad Bunny, Maluma, Balvin y Ozuna por el premio de Artista del Año.



Las estrellas del regional mexicano no se quedaron atrás este año. Eslabón Armado se metió en la lista de nominaciones por tres álbumes, "Corta Venas", "Tu Veneno Mortal" y "Vibras de Noche", con los que opta a premios en 7 categorías.



La Banda MS de Sergio Lizárraga aspira a 4 premios, entre ellas a Canción Regional Mexicana del Año por “Que Maldición”, en la que participa el estadounidense Snoop Dogg.



La gala estará precedida de la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresa a Miami del 20 al 25 de septiembre, y donde se analizará el estado de la industria musical y se realizarán presentaciones "exclusivas", talleres, eventos y "experiencias de campo para el consumidor".



Los Premios Billboard de la Música Latina reconocen los álbumes, canciones e intérpretes más populares en la música latina, según los resultados de ventas reales, "streaming", transmisiones radiales y redes sociales que proveen información a las listas semanales de Billboard durante un año, explicaron los organizadores.



En la pasada edición, los puertorriqueños Daddy Yankee y Bad Bunny fueron los principales ganadores, con 7 premios cada uno.



EFE

