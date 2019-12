Los cinco libros que Bill Gates recomienda leer en el 2020

A medida que el reloj se acerca hoy a la medianoche, es divertido recordar lo que usted ha logrado este año. Diciembre es un buen momento para hacer un balance de todo lo hecho en los últimos 12 meses, incluidos todos los libros que usted ha leído. Como soy un experto en datos, me gusta mirar mi lista de lectura y ver si surge alguna tendencia. Este año recogí un poco más de libros de ficción de lo habitual.



No fue una decisión consciente, pero parece que me atrajeron las historias que me permitieron explorar otro mundo.

Actualmente estoy tratando de terminar El atlas de las nubes, de David Mitchell, antes de fin de año (es increíblemente inteligente, pero un poco difícil de seguir). Junto con Un caballero en Moscú y Un matrimonio americano, terminé The Rosie Result, de Graeme Simsion, y una excelente novela sobre una mujer que se enfrenta al dolor uniéndose a un gran danés. Incluso, recogí una colección de historias cortas en las Entrevistas breves con hombres repulsivos, de David Foster Wallace.

Tal vez, la publicación de libros de fin de año del próximo 2020 finalmente incluirá la novela de Wallace que he querido leer por un tiempo: La broma infinita.



Para la lista de libros de vacaciones de este año, elegí cinco títulos que creo que usted también disfrutará leyendo. Creo que todas son opciones sólidas para ayudarlo a concluir su 2019 o comenzar 2020 con una buena nota.

‘Un matrimonio americano’

Mi hija Jenn me recomendó que leyera esta novela, que cuenta la historia de una pareja de negros en el sur cuyo matrimonio se desgarra por un horrible incidente de injusticia.



Tayari Jones es tan buena escritora que logra hacer sentir empatía con sus dos personajes principales, incluso después de que uno toma una decisión difícil. El tema es pesado pero estimulante, y me absorbió la trágica historia de amor de Roy y Celestial.

‘Estas verdades’

Lepore ha logrado lo aparentemente imposible en su último libro: cubrir toda la historia de Estados Unidos en solo 800 páginas. Ella ha tomado una decisión deliberada para hacer centrales diversos puntos de vista en la narrativa, y el resultado es el relato más honesto e inquebrantable de la historia estadounidense que he leído.



Incluso si usted ha leído mucho sobre la historia de Estados Unidos, estoy seguro de que aprenderá algo nuevo de estas verdades.

‘Crecimiento’

Cuando escuché por primera vez que uno de mis autores favoritos, Vaclav Smil, trabajaba en un nuevo libro sobre crecimiento, no podía esperar para tenerlo en mis manos (hace dos años escribí que esperaba nuevos libros de Smil, así como algunas personas esperan la próxima película de La guerra de las galaxias. Respaldo esa afirmación). Su última obra no decepciona. Como siempre, no estoy de acuerdo con todo lo que dice Smil, pero sigue siendo uno de los mejores pensadores para documentar el pasado y ver el panorama general.

‘Preparado’

Como cualquier padre sabe, preparar a sus hijos para la vida después de la escuela secundaria es un viaje largo y a veces difícil. Diane Tavenner, quien creó una red de algunas de las mejores escuelas de la nación, ha elaborado una guía útil sobre cómo hacer que el proceso sea lo más fluido y fructífero posible. En el camino comparte lo que aprendió sobre enseñar a los niños no solo lo que necesitan para ingresar a la universidad, sino también cómo vivir una buena vida.

‘Por qué dormimos’

Leí un par de grandes libros este año sobre el comportamiento humano, y este fue uno de los más interesantes y profundos. Tanto Jenn como John Doerr me instaron a leerlo, y me alegro de haberlo hecho. Todos saben que una buena noche de sueño es importante, pero, ¿qué cuenta exactamente como una buena noche de sueño? ¿Y cómo haces que ocurra uno? Walker me ha persuadido de cambiar mis hábitos a la hora de dormir para aumentar mis posibilidades.



Si su propósito de Año Nuevo es ser más saludable en 2020, su consejo es un buen lugar para comenzar.

Este artículo fue publicado en www.gatesnotes.com.