El cantante de 'Mis ojos lloran por ti' se presentará en Bogotá

El 24 de agosto se realizará en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá el Festival Cassette, que acaba de anunciar a un nuevo invitado: el cantante puertorriqueño Big Boy.



El boricua, cuyo nombre es Gustavo Roy Díaz, alcanzó la fama por su canción 'Mis ojos lloran por ti', que salió en 1996 y rápidamente se convirtió en un tema infaltable en las fiestas de la época.

Era una historia de despechó, que también contaba con la voz de Ángel López y en la que Big Boy hacía gala de la rapidez de su voz.

El puertorriqueño se suma entonces a la nómina de un festival que celebra los ritmos que fueron populares en Colombia en las décadas de 1980 y 1990. Además de Big Boy, Cassette contará con el argentino Miguel Mateos, recordado por 'No es tan fácil romper un corazón' y 'Llámame si me necesitas', y la banda colombiana Poligamia, integrada por Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo, César López y Andrés Cepeda.

También estarán las Flans, el trío conformado por Ilse, Ivonne y Mimí, que impusieron una moda con sus peinados y pintas alocada, el grupo de música Boney M, famoso por canciones como 'Rivers of Babylon', Crystal Waters y Technotronic, que se hicieron famosos por 'Pump Up the Jam'.



La nómina se complementa con los mexicanos de Moenia, Proyecto Uno e Ilegales. Durante la segunda etapa de venta, que va hasta el 15 de agosto, las entradas tienen un costo de 230.000 y 320.000 pesos. Los clientes de los bancos del grupo AVAL tienen un 15 por ciento de descuento.

CULTURA