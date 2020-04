Bienvenidas las figuras literarias en los medios de comunicación

Julián Echeverri Ramírez pregunta: Muchos periodistas al entrevistar dicen “¿Por qué no me cuenta…?”, “¿Por qué no nos dice?”. ¿Es correcto utilizar el “no”?



Respuesta: Hoy se habla mucho del lenguaje asertivo, del lenguaje sin arandelas, “cuéntenos”, en vez de “¿por qué no nos cuenta?”. Sin embargo, el mismo reportero que le dice en confianza “Cuéntenos cómo le fue en el viaje” a un pasajero cualquiera de TransMileno, le dirá al gurú que siempre quiso entrevistar “¿Por qué no nos cuenta cómo vio esa luz cegadora?”, en un expresivo y amable circunloquio.

El circunloquio es una de las figuras literarias y retóricas que agregan belleza, musicalidad y cadencia a la frase. Ese plus saca la locución del marco asertivo y la lleva al terreno de la sorpresa, la emoción e incluso la persuasión, cuando es eso lo que se busca. Se insiste mucho en que el periodista reduzca su trabajo a dar la noticia pura y dura, como lo hace ya el robot que ha dejado sin trabajo a numerosos redactores del Washington Post y del New York Times, pero el comunicador saca lo mejor de sí, su sentido poético, su creatividad, y arma titulares admirables, noticias asombrosas y sumarios fascinantes.



Es bien conocida la habilidad de Juan Carlos Pastrana, que fue editor de La Prensa, para hacer de sus titulares los mejores juegos de palabras (ingenuamente prohibidos por los manuales de periodismo).



Cuando Uribe aceptó la mediación de la Iglesia en los diálogos con el Eln, tituló “Mano firme, corazón de Jesús”, y cuando el general Jorge Enrique Mora tardó en responderle a ‘Tirofijo’ su invitación al diálogo, tituló “Excuse la de Mora”.



Este periódico acude con frecuencia a titulares creativos. Una crónica sobre la andadura literaria de Martín Caparrós, conocido por su mostacho daliniano, el de ladrones y rehenes de La casa de papel, fue titulada “Caparrós, un rehén de su propio bigote”, y Vladdo en un singular escrito que contrasta las figuras de Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, y Marta Lucía Ramírez, llama a esta última en el título de su columna “La Dama del Yerro”.



Hay figuras admirables, como el calambur de este supermercado: “Aquí están haciendo un Carulla”, que se oye también “Aquí está naciendo un Carulla”. La TV hace años mostraba un reloj con la voz en off de Jimmy García Camargo que hacía oír “La hora en Inravisión”, pero en realidad decía “La Orient Inravisión”. En CM& anunciaban “Las noticias del mundo las presenta Bianca”, por Bianca Gambino, mientras el báner decía “Las noticias del mundo las presenta Avianca”.



¡Bienvenidas sean las figuras literarias!



Fernando ávila

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co