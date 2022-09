La sinfonía de los bichos raros hizo un proceso a la inversa: normalmente, los artistas lanzan discos y luego se van de gira; pero, como las cosas que hace Puerto Candelaria, este trabajo tuvo su sello particular y arrancó siendo un espectáculo musical en vivo que se convirtió en un álbum, un libro, una serie de videoclips y una película fantástica; la idea es hablarles a los niños con música y diversión de temas tan importantes como la conservación ambiental y el respeto por la diferencia.

El combo que encabeza Juancho Valencia y tiene su sede en Medellín lleva años haciendo –de alguna manera– lo que quiere, eso sí, de forma aplicada y profunda. Cada trabajo de Puerto Candelaria es un viaje experimental sonoro y reflexivo, y La sinfonía... no es la excepción. Aquí no están únicamente las canciones para niños inspiradas en los animales más detestados de la naturaleza, hay un trabajo de investigación y asesoría científica que lo respalda.



“Esto nació en compañía de Elisa Chaparro, una de las científicas más reputadas, una ‘bichóloga’, como le decimos de cariño, que ha dedicado su vida a estos bichos que si nos aparecen a cualquiera de nosotros, correríamos lo más rápido que nos dé el cuerpo.

Ella se ha encargado no solamente de la divulgación científica, sino de encontrarles la belleza a estos animales; no esperamos que la gente se enamore de ellos, pero sí que los conozcan, los respeten, que entiendan lo maravillosos que son estos seres de la naturaleza”, explica Juancho Valencia, pianista, director y productor de Puerto Candelaria, y más conocido como el Sargento Remolacha.

Elisa es Ph. D., bióloga de la Universidad de los Andes y maestra en Parasitología de la Universidad de São Paulo (Brasil); tal vez sea la persona que más ha estudiado a los protagonistas de La sinfonía de los bichos raros: tarántulas, ciempiés, serpientes, mariposas negras, chulos, cucarachas, mantis, sapos y murciélagos. Cada animal tiene su canción, su ritmo, su género. Puerto Candelaria invitó a Rap Bang Club, de Medellín, y a la argentina Delfina Dib para darle ese toque urbano, de trap y hiphop que acompaña algunas de las composiciones y conectar con el público más joven.



La sinfonía de los bichos raros –ya disponible en todas las plataformas musicales– fue nominado en los Latin Grammy como mejor álbum de música para niños. Puerto Candelaria, junto con Teleantioquia, además, se encuentra desarrollando una película fantástica –que está integrada por seis episodios continuos y protagonizada por Macha la cucaracha que sueña con ganarse un reality de talentos–, y nuevas presentaciones del espectáculo en Medellín y Bogotá (29 de octubre, teatro Jorge Eliécer Gaitán).

Uno de los puntos más importantes es el respeto por la diferencia, no tenemos derecho a extinguir algo solo porque no nos gusta...

La lista de los animales resultó de consultar a muchas personas sobre cuáles eran los que les generaban más repudio... siempre brillaban la cucaracha o la serpiente. Pero hubo uno que no mencionaron y que sin embargo quisimos incluir: la zarigüeya, que es nativo del trópico andino y que tiene una particularidad y es que está en vías de extinción por el hecho de ser feo. Osea, hay un juicio estético que define si un animal debe existir en el universo o no, eso me pareció bastante fuerte, la humanidad cómo puede llegar a esos niveles, decidiendo qué animales viven. Aquí hay una metáfora bonita de este presente social que vivimos de eliminar al que luce diferente, al que piensa diferente y al que se enamora diferente. Esa metáfora se capta, y los niños mientras cantan y se divierten entienden el respeto por la diferencia.

Cada canción tiene una identidad en lo sonoro para cada animal...

Sí. Lo primero que hicimos antes de escribir las canciones fue apegarnos al concepto científico de Elisa, porque queríamos una mezcla de realidad y ficción, y poder dar datos verídicos en medio de la música. Luego fuimos a un juego de empoderar a los animales: ¿qué les podrían decir ellos a los humanos? Siempre han sido los hombres diciendo lo que creen que harían o pensarían los animales. Resultó algo muy divertido.

Detrás del proyecto hay un espíritu ecológico...

Así es. Nuestra casa Merlín Producciones, en Medellín, ya funciona entera con energía solar. No solamente estamos mostrando una propuesta que invita a la reflexión social, en la que hay experimentación musical y divulgación científica, sino que les estamos mostrando que podemos crear un disco con energías limpias, que no afecta a los bichos que nos inspiraron. Y los videoclips se hicieron en el teatro Matacandelas, que funciona de la misma manera.

¿Qué fue lo más complejo con este proyecto?

Que sea para niños lo hace muy difícil: tienes unos segundos nada más para captar su atención; si no, ellos se van para otro lado. Además, nos llevó a pensar como niños, buscar su lógica, motivaciones y deseos. Transmitir eso fue un reto maravilloso. Me tomé muy personalmente este álbum, porque los bichos raros somos los artistas, que quieren cosas diferentes; incluso, nos vemos muy distintos. Encontré algo muy poderoso en esas profundidades que es donde el arte realmente sucede.



