La Biblioteca Nacional de Colombia estrena este primero de julio la muestra 'Breve historia de la censura: dos siglos entre el control y la libertad de expresión en Colombia'.

“Impía, inmoral, corruptora y maldita”. Esta era la descripción que hacía la pastoral aprobada por la Conferencia Episcopal en 1913 sobre la prensa de tendencia liberal y, bajo amenaza de excomunión y la pena de pecado mortal, mantenía a sus feligreses a distancia de la información, explican la Biblioteca Nacional en un comunicado, a propósito de su nueva exposición.



La censura y sus formas han dependido de contextos sociales, ideológicos y políticos que varían con el tiempo. Sobre eso, sobre sus razones, la manera como se ha ejercido, las formas que tomó históricamente, el sentido de la libertad de prensa y el papel fundamental de los periodistas, trata la exposición 'Breve historia de la censura: dos siglos entre el control y la libertad de expresión en Colombia'.



“La muestra es un recorrido por doscientos años en los que se pueden reconocer, al menos, cuatro periodos durante los cuales se ejerció la censura oficial. Es un ejercicio de memoria que busca llamar la atención sobre las restricciones ejercidas por la Iglesia y el Estado sobre la palabra escrita, especialmente la prensa, y reflexionar sobre sus posibles efectos en la sociedad”, señala Paola Ruiz, curadora de la exposición y quien es doctora en Historia por El Colegio de México, investigadora y autora del libro Federalismo y descentralización en la Nueva Granada



'Breve historia de la censura' se construyó con los acervos de la Biblioteca Nacional de Colombia y con algunos documentos del Archivo General de la Nación y el Museo y Archivo Histórico de la Universidad Externado de Colombia.



Estará abierta al público hasta la tercera semana de agosto de 2023, en la sala de exposiciones y en el hall central del edificio —está compuesta por libros, periódicos y revistas— y tendrá una versión web para que su consulta esté disponible en todas las latitudes, incluso después de concluida la muestra.



“Una conclusión de esta mirada histórica que hace la exposición es que, a pesar de las multas, los cierres de imprentas y el apresamiento de escritores y editores, la censura oficial no ha impedido por completo la publicación y circulación de información”, resalta Adriana Martínez-Villalba, directora de la Biblioteca. “Porque, por el contrario, uno de los efectos de esas restricciones de publicación ha sido la recursividad —diría también heroicidad— de los periodistas y editores para encontrar maneras de superar las limitaciones y lograr que la información circule. La exposición es eso: un elogio a la libertad de prensa”.



La literatura también tiene parte en esta exposición. La iglesia calificaba las novelas, cuya proliferación representaba una amenaza para la moral de la familia. Al escritor bogotano José María Vargas Vila, por ejemplo, autor de 'Aura o las violetas' (1887) e 'Ibis' (1900), lo excomulgaron, lo clasificaron como un “novelista malo” por ser “un impío furibundo, desbocado blasfemo, desvergonzado calumniador, escritor deshonesto, clerófobo” y otros cuantos calificativos por el estilo, que, no obstante, no lograron anular su obra, pues finalmente sus libros han sido objeto de múltiples ediciones.



¿Cuál es el legado de esos periodos de censura? ¿Qué significa “libertad de expresión” bajo esta mirada? ¿Cómo enfrentamos hoy la desinformación y las noticias falsas?



La exposición Breve historia de la censura tendrá un programa público

asociado —charlas y talleres—, cuyo propósito es reflexionar sobre estas preguntas, cuando el flujo de información a través de redes sociales impone nuevas dinámicas en las que las formas de ejercer y percibir la censura tienen también nuevas perspectivas.



Información de interés:



Inauguración de Breve historia de la censura

Jueves 29 de junio de 2023



Charla con la curadora Paola Ruiz

5:00 p. m.

Auditorio Germán Arciniegas



Apertura de puertas de la exposición

6:00 p. m. a 8:00 p. m.



Dirección de la Biblioteca Nacional de Colombia

Calle 24 No. 5 –60, Bogotá



Horarios de la Biblioteca

Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sábados: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.