Beyoncé estrenó su séptimo álbum de estudio ‘Renaissance’ el pasado 29 de julio. Desde entonces la artista ha encabezado los listados de las canciones número uno de todo el mundo.



Para sorprender a sus fanáticos, decidió sacar una nueva versión a su sencillo ‘Break my soul’. El tema fue publicado en su canal oficial de Youtube y cuenta con el visto bueno de Madonna.



Beyoncé creó una remezcla en la que se fusionan los versos y sonidos de su canción con el icónico ‘Vogue’ de ‘la reina del pop’. A pesar de que no tiene letras nuevas, se combinan los ritmos de ambas artistas.



El remix es un homenaje a otras grandes mujeres de la industria musical. También aparecen cantantes como Diana Ross, Aretha Franklin, Rihanna y Lizzo.



En su cuenta de Instagram, Madonna publicó la imagen de portada del sencillo e invitó a sus seguidores a que lo escucharan. Por su parte, Beyoncé ha sido aplaudida por realizar una colaboración con una artista de este calibre.



‘Break my soul’ fue el primer sencillo del último álbum de la estadounidense que ha sido un éxito de verano en las plataformas de música. La canción debutó como número uno en el ‘top 200’ de Billboard.



El álbum

El nuevo disco de ‘Queen Bey’ fue anunciado en junio de este año y tomó como sorpresa a todos sus seguidores. La ganadora de 28 premios Grammy no estrenaba un nuevo álbum desde hace seis años.



“Crear este álbum me permitió tener un lugar donde soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo. Me dejó sentirme libre y aventurera cuando nada más se estaba moviendo. Mi intención fue crear un lugar seguro, sin juicios. Un lugar para sentirse libres sin perfeccionismos o sobre pensamientos. Un lugar para gritar, soltar, sentir libertad. Fue un hermoso viaje de exploración” reveló Beyoncé sobre el proyecto.



Según lo que contó la artista, el álbum es de música de fiesta porque desea representar el sentimiento de volver a las calles después de una pandemia. Es una celebración que marca el comienzo de una nueva era.

