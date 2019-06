'Besos que curan', el nuevo tema en el que participa Omar Geles

Muchos de los éxitos de los grandes artistas nacen en la madrugada. Este es el caso de 'Besos que curan', una canción que escribió Jesús Vega inspirado en una historia que le contaron y que acaba de lanzar el 13 de junio.



Tanto Vega como Nicolás Blanco, el acordeonista, (Jesu & Nico) aseguran que le metieron toda su alma a esta canción que grabaron junto al maestro Omar Geles.

"Estábamos en Barranquilla en una parranda y le cantamos la canción al maestro. Él se enamoró de ella y al día siguiente estábamos en Valledupar grabándola", explica el cantante. "Los maestros pueden decir algo de la emoción y puede que no sea verdad, así que nosotros al otro día nos parqueamos allá y la grabamos de una, si no, tal vez la historia habría sido diferente", agrega Blanco.



Por este motivo es que Omar Geles hace parte de esta canción que invita a las mujeres a enamorarse sin miedo. "Yo sé que a ti no te ha ido bien en el amor", dice la canción, que le canta a la mujer: "mi única intención es amarte, sanar tu corazón y cuidarte".



El videoclip fue grabado en Barranquilla y los tres artistas actúan en él junto a hermosas mujeres. Hasta el momento lleva más de 67.000 visualizaciones en YouTube.



"Para nosotros es un éxito que en tan solo siete días esta canción lleve tantas visualizaciones. La canción que grabamos anteriormente tiene 9.000 y eso que se hizo hace casi un año", comenta el acordeonista.

Agregan que en Spotify y Deezer la canción ha tenido una muy buena acogida, por lo que están seguros que esta sí es la canción que los llevará a ser conocidos. "La verdad yo creo que con esta explotamos, venimos trabajando mucho tiempo y sentimos que esta sí es", puntualiza Blanco.



Los dos relatan lo difícil que ha sido el mundo de la música para ellos. Algo que es habitual en los inicios. Dicen que muchas veces les cancelaron eventos y no asistían a los conciertos que ofrecían en las discotecas. "Ha sido un proceso muy difícil, pero a este proyecto le hemos metido todo el corazón y le tenemos mucha fe", añade Vega.



