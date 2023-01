Han pasado 20 años desde que la imagen de Madonna y Britney Spears besándose en la boca en el show de los premios MTV VMAs 2003 recorrió el mundo. Y la cantante Jennifer López acaba de demostrar que aún no se sabía todo acerca de este famoso beso.

El público vio a la reina y a la princesa del pop besándose. Pero no fue tan famoso el beso que siguió, entre Madonna y Christina Aguilera, que también estaba en el escenario haciendo un trío musical.



Aguilera ya había contado que su beso no se hizo tan célebre porque en su momento la cámara no lo enfocó, pues después de que Madonna y Britney le dieran al mundo esta inolvidable imagen, las cámaras inmediatamente enfocaron a Justin Timberlake, exnovio de Britney, para captar su reacción.

Pues bien, resulta que Jennifer López reveló, en entrevista con E! Online, que era ella quien iba a hacer la presentación que a la postre hizo Aguilera.



“Ese beso (el de Madonna para Christina Aguilera) debería haber sido para mí. En ese momento estaba filmando una película en Canadá, pero un tiempo antes de la ceremonia fui junto a Britney a la casa de Madonna para ensayar el cuadro. Y los besos de la dueña de casa con nosotras dos estaban guionizados", explicó.

La Diva del Bronx no pudo concretar su participación al final y por eso llamaron a Christina Aguilera. “Pero sí, ese beso era para mí. Soy gran admiradora de Madonna”, reiteró.

