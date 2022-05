El 4 de septiembre de 2014 los fanáticos de Soda Stereo perdieron a su mayor ícono: Gustavo Adrián Cerati se iba de este mundo tras varios años postrado en una cama de hospital, dormido, por un accidente cerebral. No obstante, en su hijo, Benito Cerati, los seguidores de la icónica banda y del artista han comenzado a ver una 'resurrección' de su ídolo.



Benito también se dedicó a la música y también luce una personalidad enigmática, disruptiva, muy similar a la de su padre. Y, encima, en un reciente cambio de look y presentaciones, homenajes, a su padre, definitivamente los fanáticos han quedado sorprendidos por el impresionante parecido con Gustavo Cerati.

Hace dos semanas en sus redes sociales Benito Cerati publicó su cambio de look, de peinado, con el que invitaba a sus seguidores a un recital en el Centro Quilmes Rock, un festival en el que se reunieron varios artistas y en el que Cerati deslumbró por su presentación al lado de la banda Virus.



Canciones de Soda Stereo, ¿cuáles son las mejores?



Esa fotografía despertó la nostalgia y la emoción de los fanáticos:

Benito Cerati es hijo de Gustavo Cerati y la modelo chilena Cecilia Amenábar. Tiene 28 años y no es muy afín a los comentarios cuando lo comparan con su papá. Se entiende que no le gusta dicha presión. "El comentario que más me (molesta) es 'canta agudo porque no quiere parecerse a su papá'", dijo en una reciente entrevista.



También le critican sus constantes cambios de pelo y de vestuario, algo que ha aprendido a manejar. Benito Cerati, por obvias razones, lleva la música en sus venas. Colaboró muy chico con su padre, en sus álbumes como solista 'Ahi vamos' y 'Fuerza natural'. Ha fundado varias bandas (la más reciente Zero Kill), ha ganado premios internacionales, ha firmado con importantes disqueras y se apresta a lanzarse como solista.



¿Se parece Benito Cerati a Gustavo Cerati? Acá en un reciente recital interpretando uno de los grandes éxitos de Soda Stereo con la banda: 'Zoom'. Juzguen ustedes: