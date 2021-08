¿Beethoven o Mozart? ‘¡Ambos!’: Joachim Gustafsson, director de la OFB

“Desde mis 5 años, y la verdad no sabría el porqué, repentinamente tuve esa necesidad de tocar música; fue algo personal, aunque debo decir que mi mamá tocaba el piano en casa, así que seguro me sentí inspirado por ella”.



Así explica el sueco Joachim Gustafsson, nuevo director titular de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), su enamoramiento total por la música.



A esa edad que él anota, el naciente músico se interesó en el violín, instrumento con el que inició su carrera artística.

Siempre tuvo clara su vocación, como se lo contó a EL TIEMPO. “Ninguna otra carrera era interesante para mí, cuando cumplí 11 años estaba seguro y decidí ser un músico profesional”.



Como buen melómano que se respete, puede llorar con el Preludio de 'Tristán e Isolda', pero disfruta la música de sus compatriotas ABBA o ser un espectador en un concierto del gran Frank Sinatra.



Ha sido también director de las sinfónicas de Gotemburgo y Malmö, Royal Stockholm Philharmonic y la Filarmónica de Copenhague, entre otras orquestas.



Como director y violinista, Gustafsson ha realizado el estreno de más de 200 nuevas obras, entre las que se destacan las de Tommie Haglund, de cuyas piezas ha sido participe en casi todos sus estrenos desde 1991. Su próximo estreno mundial será en el 2023 con el Concierto para piano de Tommie Haglund con la Orquesta Sinfónica de Gothenburg.



Recién desempacado en la capital de Colombia, que además lo recibe con la alegría de que su país natal sea por estos días el gran protagonista de la agenda cultural, como invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Gustafsson aceptó contestar nuestro ‘Cuestionario sonoro’.



“Me enamoré de Bogotá muy rápido. Su maravillosa orquesta, su gente amable, el sabor de su comida y las montañas” son sus primeras impresiones sobre la nueva ciudad de que lo acoge.



Entre los proyectos con los músicos capitalinos bajo su batuta se encuentran la grabación de los Conciertos para piano de Beethoven con Niklas Sivelöv como solista y la dirección de todos los conciertos de la OFB como orquesta invitada a la edición 2022 del Festival Tommie Haglund, en Suecia.

¿A qué sitio va para inspirarse?



Paso mucho tiempo en la naturaleza, eso me da paz e inspiración. Además, me inspira visitar las ciudades de los grandes compositores, como Viena, Salzburgo o París.



¿Ha escrito una canción que jamás se ha atrevido a interpretar?



¡Sí! Y no quise interpretarla porque les tengo mucho respeto a la composición y a los compositores y sentía que mi obra no era lo suficientemente buena.



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?



'La Sonata en si menor', de Liszt. Pero nunca aprendí a tocar el piano lo suficientemente bien.



¿Canta en la ducha?



A veces sí lo hago; más que nada, arias populares para tenor.

Gustafsson con la Orquesta Filarmónica de Bogotá Foto: Kike Barona/Orquesta Filarmónica de Bogotá

¿A qué cantante o artista de la música culta imitaba cuando era niño?



Cuando era pequeño, mi favorito, y a quien admiraba, era el violinista Yehudi Menuhin.



¿Le gusta ABBA?



Me gusta ABBA, tienen muy buenas letras en sus canciones.



¿Qué instrumento que no domina le hubiera gustado aprender a tocar?



El oboe.



¿Qué canción lo hace llorar?



'El Preludio' de 'Tristán e Isolda'.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Vladimir Horowitz.

¿Beethoven o Mozart?



¡Ambos!



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?



Uno de Frank Sinatra, la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Leonard Bernstein y un recital de piano con Jorge Bolet podrían ser los tres... una pregunta muy difícil, la verdad.



¿Cuál es su top 5 de canciones?



'La Sinfonía n.º 41', de Mozart; la 'Sinfonía n.º 9', de Bruckner; 'Tristán e Isolda', de Wagner; la 'Misa solemne', de Beethoven, y el 'Réquiem' de Dvorak. Pero en realidad tengo muchas más favoritas; otra difícil decisión.



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?



'El Concierto para violín', de Mendelssohn.



Joachim Gustafsson, director de la OFB. Foto: Kike Barona/Orquesta Filarmónica de Bogotá

¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?



Una sinfonía de Dvorak, seguramente la n.º 8.



¿Qué canción no se cansa de oír?



Cualquier sinfonía de Beethoven.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



Hice mi debut con 'Las cuatro estaciones', de Vivaldi, cuando tenía 11 años de edad. De ahí que desde esa edad eligiera ser un músico profesional.



¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró en su vida?



Los 'Conciertos para violín', de Mendelssohn y Bruch, con Yehudi Menuhin.



¿Qué otros géneros musicales le gustan, aparte de la música clásica?



Algo de jazz, algo de música fusión y, naturalmente, Frank Sinatra.



¿Qué sonido de la naturaleza lo cautiva?



Todos los sonidos que escuchas cuando vas caminando en un bosque son fantásticos.



REDACCIÓN CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

