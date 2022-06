La cantante de música Urban Becky G se encuentra en el ojo del huracán tras recibir una demanda de la marca de cosméticos, Aracely Beauty, que la acusa de haber cometido plagio por supuestamente sacar al mercado productos de maquillaje con una temática similar.



Ante el hecho, la artista de 25 años se pronunció en un video publicado en la cuenta de Instagram de ‘Tresluce Beauty’, compañía cosmética de la intérprete, en la que se defiende de las acusaciones.



"Estoy absolutamente devastada por las publicaciones y comentarios que he visto circular sobre mí", manifestó con voz quebrada.

Becky G Foto: EFE

Razones de la demanda

Según menciona el despacho, se acusa a la cantante de ‘Sin pijama’ de haber plagiado productos enriquecidos con agave y el 'pop up store' ubicado en Jalisco, México. De acuerdo con lo mencionado por ‘Araceli Beauty’, ambas marcas tienen una tienda de este estilo en el mismo lugar y una línea de tres delineadores con el mismo color.



Así mismo, el denunciante hace referencia que en 2021 sacaron un estuche de colores llamado ‘Las flores’, que fue inspirado en una flor característica del territorio Méxicano: la Dalia. Mientras que ‘Traslúce Beauty By Becky G’, hizo lo propio con una paleta de colores con el nombre ‘La flor de México'.



Becky G responde

En el video publicado en la página oficial de su marca, la cantante se despachó con un discurso que duró más de nueve minutos contra los detractores que la acusan de haber copiado las ideas de la empresa demandante.

“No entiendo (los señalamientos) porque nuestra cultura de la belleza comparte elementos claves por los que todos estamos inspirados desde las calles, naturaleza, moda, colores, música, novelas, frases... la lista de bonitas tradiciones en común es interminable", dijo la artista.



"Los ingredientes de Treslúce no pertenecen a un lugar específico o una persona", acotó haciendo referencia a que sus productos son pensados con elementos en común de la cultura regional y que es un nicho de ideas que utilizan diversas marcas.



De igual forma, señaló que su intención nunca ha sido la de dividir y crear rencillas entre la industria, al contrario, ha intentado fomentar un proceso de colaboración que ayude a impulsar los conceptos estéticos que intentan promover.



“Quiero tomar este momento para pensar en los otros artistas latina, marcas de belleza y creadores de contenido que me han apoyado desde el primer día. Espero que después de esto, mis intenciones sigan siendo claras y podamos seguir adelante. Nuestra comunidad juntos. Necesitamos unidad, no división", concluyó.

