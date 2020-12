Beca Juanes para un joven talento que le dedique su vida a la música

La relación de Juanes y el Grammy Latino ha sido permanente, desde que casi dos décadas atrás su primer álbum en solitario, 'Fíjate Bien', le valió ser el artista más nominado del 2001.



Desde entonces, el colombiano ha recibido 23 premios Grammy Latinos (en años distintos) y ha hecho diversas presentaciones en las ceremonias de estos premios, incluido el inolvidable homenaje que se le hizo en el 2019, con el reconocimiento como persona del año.

Justamente ese fue uno de los momentos cumbre de Juanes en el Grammy Latino. Recibía, con sorpresa, lágrimas y una emoción infinita el galardón, de manos de Lars Ulrich, de Metallica, uno de sus ídolos de adolescencia, cuando tan solo soñaba con cantarle al mundo, como lo sueñan ahora muchos jóvenes talentosos.

Esos sueños y esos comienzos, cuando todo estaba por darse y sabía que tenía que luchar por alcanzar la cima son los que Juanes recuerda ahora que aceptó apadrinar la beca prodigio que otorga la Fundación Cultural Latin Grammy. Esta llevará su nombre y elegirá a un joven talento que comparta esos mismos sueños que alguna vez tuvo el artista, para que pueda hacer una licenciatura en música en el Berklee College Of Music de Boston (Estados Unidos).

En otros años, la beca llevó los nombres de Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, Carlos Vives y Emilio y Gloria Estefan.



“Hace ya varios meses la Academia me llamó a contarme sobre la posibilidad -le dijo el artista antioqueño a EL TIEMPO-. De inmediato me llevó a la época mía, cuando salí del colegio y quería estudiar música, pero no tenía la capacidad económica para hacerla y menos en una universidad como Berklee. Tampoco había una conciencia de decir: ‘Voy a estudiar música porque de eso voy a vivir’”.

Por lo mismo, admirado de lo mucho que ha cambiado el mundo desde entonces. El cantante, compositor y productor afirma: “Es emocionante tener la oportunidad de poderle dar, a una persona que ama la música tanto como yo, la oportunidad que yo no tuve. Me parece una manera hermosa de agradecer, ya que esto es realmente para alguien que quiera darle su vida ala música. Por eso, me parece muy poderoso”.



Además de darle su nombre a esta beca, Juanes tendrá parte en la selección del ganador, un aspirante a profesional de la música, con mucho talento, que necesite los recursos para estudiar en la prestigiosa universidad estadounidense. “Se hará como una depuración de gente que va a mandar su 'reel' de música -dijo Juanes-. Vos te das cuenta cuando alguien tiene ese factor específico, el talento y las ganas. Si tiene algo sobresaliente de alguna manera. Estoy super emocionado de poder hacer eso por una persona”.

Décadas de experiencia y éxitos musicales le permiten a Juanes identificar esa pasión musical en los otros, a veces, a primera mirada: “Te puedo hablar por ejemplo de Camilo o de Rosalía, la primera vez que los ví. Eran talentosos, claro, pero te das cuenta cuando tienen una magia, ese carisma y el talento que bien puede estar también en un instrumento como la guitarra o en el canto. Uno se da cuenta no sé si por afinidad, de un elemento extra Creo que es fudamental que la persona que gane esta beca ame la música y vaya a dar la vida para dedicarse a esto”.



Por lo pronto, mientras se da paso a la convocatoria, Juanes prepara la pronta salida de su álbum de 'covers', cuyo estreno está agendado para marzo del 2021. Fue una producción hecha con Sebastian Krys, como productor. “Son canciones de Joaquín Sabina, Fito Páez, Juan Luis Guerra y otros artistas, incluso de Gardel. Son 12 canciones en versiones mías. No es que la canción de Gardel vaya a sonar a tango, son versiones mías de estas canciones”.

Juanes adelantó que seleccionó el repertorio desde una lista inicial de 30 canciones que de alguna manera han marcado su gusto musical. El álbum saldrá en un especial audiovisual.

Sobre la beca

La beca tendrá un valor máximo de 200.000 dólares. Con ella se espera cubrir el valor de la licenciatura en Berklee College of Music, de Boston. Esta Beca Prodigio, apadrinada por Juanes, se destinará a un talento excepcional con necesidades financieras, interesado en hacer una carrera en la música latina.



Además de esta beca, la Fundación Cultural Latin Grammy otorga tres más llamadas "talento para matrícula" (de hasta 100.000 dólares) y 40 de "asistencia para matrícula" (de hasta 10.000 dólares), dirigidas a estudiantes de música que hayan sido admitidos en universidades de su elección.



La convocatoria para todas las becas está abierta desde ahora hasta el 10 de abril. Más informes y requisitos en www.latingrammyculturalfoundation.com. Entre los requisitos está grabar dos videos de audición, presentar dos cartas de recomendación y responder dos preguntas a manera de ensayo, estos materiales pueden estar en inglés, español o portugués.

REDACCIÓN DE CULTURA

En Twitter: @CulturaET