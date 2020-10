Beatriz Luengo y su respuesta feminista a ‘Hawái’ de Maluma

“No se trata de una guerra de sexos ni de un ataque a Maluma, es simplemente una versión desde el punto de vista de la mujer”, afirma tajante Beatriz Luengo, que ya ha conseguido más de veinte millones de reproducciones en Instagram con la adaptación femenina de su puño y letra de 'Hawái', el más reciente éxito del colombiano, que hace parte de su nuevo disco.

El tema, en el que Luengo (Madrid, 1982) expone que una mujer no “es propiedad de nadie, que la vida continúa después de acabar con su relación y que no pensamos en estar con un ‘tío’ que nos mantenga por dinero”, se volvió viral en apenas horas y ha generado miles de comentarios haciéndola sentir “abrumada, feliz y orgullosa”.

Alma latina

La artista tiene una larga trayectoria como escritora de canciones. De hecho, en tres ocasiones ha estado nominada al Grammy Latino como compositora de un álbum de Andrés Cepeda, de uno de Diego Torres y de la canción 'Hoy es domingo', interpretada precisamente por este artista bonaerense y por el panameño Rubén Blades. Por esas mismas dotes se ganó este galardón en 2016, por componer el disco 'A quien quiera escuchar' del boricua Ricky Martin.



Su relación con la música latina, como se evidencia en sus composiciones, data de una época anterior al éxito pop de Maluma. Y, además, a un nivel muy alto y con una capacidad muy versátil, que pasa por artistas tan diversos como Luis Miguel, Jennifer López o Daddy Yankee.



De hecho, Luengo vivió en América entre 2011 y 2016 y, entre Jamaica y Los Ángeles, grabó su álbum 'Bela y sus moskitas muertas', que fue nominado a mejor álbum pop contemporáneo en los Grammy Latinos del 2012. En él se incluyó el tema 'Como tú no hay 2', que fue un éxito en mercado latino. En ese mismo tiene una colaboración con Jesús Navarro, el vocalista de la banda mexicana Reik, titulada 'Ley de Newton', que también la dio a conocer en las redes sociales.



De regreso en España ha grabado varios álbumes, pero no ha dejado de lado el sabor latino. En 'Cuerpo y alma', por ejemplo, canta junto con artistas como Cristian Castro, Orishas (uno de sus vocalistas es Yotuel, la pareja de la española), Manuel Medrano, Alejandro Sanz y la Mala Rodríguez.

Este último disco tenía un concepto dual. Es decir, está dividido en una parte compuesta por canciones con sonidos acústicos y de balada y, por otro lado, un segmento dedicado a los ritmos urbanos. Por eso no fue extraño que Luengo, en esta ocasión, decidiera lanzarse a responder a la letra de Maluma en sus mismos términos musicales: fuerte percusión y 'beats' reguetoneros.



“Lo que más ilusión me ha hecho es que de las 150.000 historias que me han compartido, según la estadística de mi Instagram, 50 por ciento han sido hombres y un 50 por ciento, mujeres. Me emociona saber que esto es una lucha de todos y que ante un mensaje así, nos hacemos cargo o lo compartimos, y eso me emociona, que todos seamos igualdad”, declara Luengo respecto a ese mensaje feminista al que le apunta con su interpretación de 'Hawái girl'.



En su canción, la cantante propone uno de los versos: “Si te preguntas ‘¿quién tiene la culpa?’. Tus celos enfermizos con tu ego se juntan. Si un hombre me da 'like' en una foto te insultas, pidiendo que la borre, y si provoco es mi culpa”.



En el mismo fragmento, el colombiano canta: “Si me preguntas, nadie tiene culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, por fa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel. 'baby', pero no eres feliz con él”.

Hay letras que hacen pensar a las niñas que el sexo es estar concentrada en dar placer únicamente al hombre y no en que los dos deberían disfrutar FACEBOOK

TWITTER

Con estos versos, la cantante coge el testigo de la historia y la asume como si fuera ella misma: “Planteo otra situación que para mí se acerca más a la de las mujeres que me rodean. Quiero lanzar el mensaje de que una mujer tiene que dejar de ser un objeto para ser un sujeto”, afirma.



Luengo confiesa que en todo momento hizo la versión “desde el respeto”. De hecho, antes de sacarla a la luz habló con el representante de Maluma y con el propio colombiano para ver qué les parecía. “En todo momento fue muy cariñoso, le ha parecido hasta divertida la ola que se ha llenado de respuestas con mi versión. Nos lo hemos tomado como un juego”, apunta.

No hay que olvidar, por otro lado, que las letras del colombiano constantemente han sido señaladas por sus tintes machistas. El caso de 'Cuatro Babys' ha sido uno de los más sonados y fue, de hecho, una columnista también española, como Luengo, la que desató la polémica por la canción.



Al respecto, en la edición más reciente de la revista BOCAS, el cantante paisa le cuenta al periodista Mauricio Silva que lo que más la pareció extraño de esa polémica es que él se llevó las críticas por las letras que cantaban los otros tres reguetoneros que lo acompañaban en el tema. “(Ellos) nunca pusieron el pecho, que fui yo el que se llevó todo el baldado de agua fría”, dijo Maluma.



Otras respuestas

Esta no es la primera vez que la cantante ha querido reivindicar la figura de la mujer y mandar una respuesta de vuelta a otros temas. La más reciente fue la versión de 'El amante', del puertorriqueño Nicky Jam, donde elevó el papel de la amante afirmando que “una mujer decide por ella misma y no nadie por ella”.



De la canción 'When I was your man', de Bruno Mars, también hizo su propia réplica reflejando que en una ruptura “no hay que buscar culpables, que de todo se puede sacar cosas buenas”.



A pesar de que la cantante se declara “ 'fan' absoluta” de la música urbana y del reguetón, le preocupan ciertas letras que los jóvenes escuchan. “Hay letras que hacen pensar a las niñas que el sexo es estar concentrada en dar placer únicamente al hombre y no en que los dos deberían disfrutar”, señala.



Asimismo, afirma que al igual que hay un control de edad a la hora de ver una película o una serie, “en la música no existe ese tipo de filtro, por lo que los adolescentes, e incluso los niños gracias a YouTube, disponen a su alcance de un tipo de música que no es adecuada para su edad”.



“La música es una plataforma maravillosa para hablarle a un público muy joven, pero siempre y cuando la letra se corresponda con su edad”, concluye.



SILVIA GARCÍA HERRÁEZ

Efe Reportajes