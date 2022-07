Tiene un sonido caribeño, colorido y romanticón. Ama la cultura jamaiquina y la dinastía Marley, aunque también contrasta sus gustos musicales por su admiración a Ricardo Arjona y Rubén Blades.

A BCA le gusta crear constantemente ideas, por eso siempre ha sido compositor.Ha participado en hits globales como 'Problema', de Daddy Yankee, canción que llegó al #1 en los charts de Billboard Latino.

El artista detrás de grandes éxitos de la música urbana sacó su primer EP titulado 'Ghetto Child'. Con este proyecto musical hace un homenaje a su historia y habló con EL TIEMPO sobre su renacer en la música.

(Puede leer: Karol G arrasó en los Premios Juventud 2022: conozca todos los ganadores).

¿Quién es BCA?

Es un artista que ha trabajado mucho. Un compositor que le gusta mezclar la cultura jamaiquina con la americana y la panameña.

¿Cuál es el concepto de 'Ghetto Child'?

Fue mi primer nombre artístico. Abandoné el sueño y llegué a un grupo de DJs de música jamaiquina en una emisora por internet. Eso fue en el 2009 o 2010; nunca se me dio seguir con los proyectos, pero no dejé de escribir.

(Le puede interesar: Drake y Pharrell Williams, entre los invitados al nuevo álbum de Beyoncé).

¿Cuál fue la chispa que lo hizo retomar la música?

Nunca me imaginé siendo abogado. Desde niño dibujaba tarimas y las carátulas de mis CDs. Siempre estuve al lado de la creatividad. No hallaba otra profesión que no fuera la música. Y la chispa volvió mientras trabajaba como DJ, un amigo, del grupo de animadores, me puso el nombre de BCA y ahí empezó una nueva historia.

Ha trabajado al lado de grandes artistas como Sech, Daddy Yankee, Arcangel, Justin Quiles y otros. ¿Cómo ellos le han aportado a su carrera y cuál ha sido el aprendizaje?

Voy a contar una anécdota que nunca he dicho. Estaba parado en la cocina de mi casa y hablaba con Justin Quiles por teléfono.



Y yo le digo: "Justin, yo sé que no he encontrado el 100 por ciento de lo que yo puedo hacer. Siento que estoy lejos de encontrarlo".



Entonces, Quiles me responde: "Si tú quieres encontrarlo rápido, no salgas del estudio".



De ahí la motivación fue otra. Y hasta escuchaba ese mensaje para levantarme. Ese fue un renacer. Es como el diario EL TIEMPO (risas), por el tiempo que he pasado en este proceso, he empezado otro yo. Es una travesía que me ha sacado lágrimas y estrés. Pero hoy me saca sonrisas; es una transición.

(Le recomendamos leer: Así lucieron J Balvin y otros artistas en los Premios Juventud).

Luego de este renacer, BCA ha recibido importantes reconocimientos. Un premio destacado fue en la gala de SESAC Latina Music Awards, una organización que premia el trabajo de compositores. Se le reconoció por su colaboración con Sech, Daddy Yankee, Arcángel, Manuel Turizo, De La Ghetto & Beelé.

(Lea también: Bomba Estéreo lanza serie de documentales sobre riqueza ambiental del país).

¿Cuál es la conexión de BCA con artistas colombianos?

Soy un fanático de Feid. Goyo tiene el respeto hasta de mi familia y no la conocen. También a Tostao y a Slow de ChocQuibTown; gracias a Slow, casualmente tuve una conexión con los hermanos Turizo, les tengo mucho respeto a ellos.

¿Qué viene ahora para BCA luego de “Ghetto Child” y su renacer?

Ya salió el EP completo. Estamos promocionando, esperemos que sea escuchado y que le guste a la gente. Ya tengo muchos proyectos listos. De mí esperen mucha música.

Más noticias

- Ladrón fue atropellado por hijo de la víctima mientras intentaba escapar

- Hermano de colombiano muerto en Ucrania cuenta por qué estaba allá

- Polo Polo radicará proyecto para sancionar estudiantes que hagan vandalismo

- Video: pelea en Disney World deja tres arrestados y un herido

- A pesar de su rechazo, Farruko sigue recibiendo premios con 'Pepas'

Andrés F. Benoit Lourido

EL TIEMPO