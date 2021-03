BBC prepara documental sobre Amy Winehouse a los 10 años de su muerte

La cadena BBC prepara un documental sobre la historia de la cantante británica Amy Winehouse para conmemorar el décimo aniversario de su fallecimiento y que contará con la participación de su madre, quien busca preservar los "recuerdos" de su hija antes de que la esclerosis múltiple que sufre se lo impida.

Así lo anunció la radiotelevisión pública británica en un comunicado, en el que detalló que Amy Winehouse: 10 Years On es el título provisional de la cinta, que promete ofrecer a los seguidores de la artista "una nueva interpretación femenina de su vida, sus amores y su legado".



La cantante de éxitos como Rehab o Back to Black, que la llevaron a lo más alto de las listas de ventas y a consagrarse como una de las grandes promesas de la música británica en el siglo XXI, falleció en 2011 a los 27 años a causa de una intoxicación etílica.



Las sombras han eclipsado a las luces a la hora de hablar de la figura de la artista londinense, por lo que el documental busca cambiar esa narrativa "a través de su madre", Janis, y varios familiares y amigos, que intentarán ofrecer "una versión más profunda de la verdadera Amy", desconocida para la mayoría.



Janis Winehouse fue diagnosticada de esclerosis múltiple en 2003, una enfermedad que puede causar problemas de memoria y que ya mencionó en su libro de 2014 Loving Amy: A Mother´s Story. "Me preocupa el día en el que Amy deje de estar viva en mi cabeza y en mi corazón. No quiero que ese día llegue nunca", escribió.



Debido a que la enfermedad sigue su curso y amenaza con "despojarla de sus recuerdos de Amy", este documental ayudará a la madre a plasmarlos en la pantalla y a actualizar la versión "contaminada" que se ofreció en el documental de 2015 Amy, ganador de un Óscar, según Mitch Winehouse, el padre de la cantante.



Una amiga de la infancia de Amy, Juliette Ashby, comentó en un programa de la BBC que el documental es "una cosa hermosa y maravillosa" que su madre está haciendo por la artista, a quién calificó de "irremplazable".



Además de con este documental, la BBC conmemorará el aniversario con el lanzamiento de una recopilación de las actuaciones de Winehouse en la cadena y con otros programas especiales que tratarán "la influencia de Amy en las cantautoras más jóvenes" y la presentarán a una "nueva generación de oyentes".



EFE