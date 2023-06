Tras las acusaciones a Till Lindemann de abuso sexual, muchos han salido en su defensa y otros lo han atacado.

Recientemente su compañero Cristoph Schneider, baterista de Rammstein, se refirió al tema.



Lindemann fue acusado por varias mujeres de haberlas drogado y también de abusarlas sexualmente en una fiesta del grupo alemán de heavy metal.

(Tal vez quiera leer: Rafael Ricardo, adiós a un acordeonero de leyenda)



“No, no creo que haya sucedido nada criminalmente relevante (como el uso de gotas para dejar inconsciente). No. No creo que ocurriera nada ilegal, nunca he visto nada parecido, ni he oído nada parecido de ninguno de los miembros de nuestro equipo de cien personas”, escribió Schneider en un comunicado.



Sin embargo, comentó que las fiestas privadas de Lindemann son ajenas a las del grupo, por lo que pidió “no confundirlas”.

(Le puede interesar: 'Se trata de dejar algo, y dejar boleros es algo bueno': Pantoja)



“Till se ha distanciado de nosotros en los últimos años y ha creado su propia burbuja. Con su propia gente, sus propias fiestas, sus propios proyectos. Eso me entristece, definitivamente”, añadió.