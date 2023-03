Cuatro décadas después de haber creado junto con Thom Yorke una de las bandas más aclamadas en la historia de la música, el baterista de Radiohead, Philip Selway, se trazó un nuevo objetivo en su carrera en solitario: componer un álbum como si la cantante estadounidense Carole King y la pionera de la música electrónica y la ‘música concreta’, Daphne Oram, hicieran una colaboración sonora.

El resultado de este experimento se llamó Strange Dance (Baile extraño) y vio la luz el pasado 24 de febrero. Se trata de un álbum cargado de sonidos orquestales y matices nocturnos, en el que Selway reúne a algunos de los músicos que más lo han inspirado a lo largo de su carrera: Hannah Peel, cantante y compositora de música electrónica; Adrian Utley, guitarrista de Portishead; Marta Salogni en la producción y mezcla, Valentina Magaletti en la batería y Laura Moody en el chelo.

Desde su casa en Londres, Selway habló con EL TIEMPO sobre su tercer trabajo discográfico en solitario y afirmó que Radiohead tiene el deseo colectivo de hacer música nueva.



Han pasado 10 años desde que comenzó su proyecto solista. ¿Cómo ha sido hacer una carrera por fuera de Radiohead? ¿Qué ha cambiado en su musicalidad?

En Radiohead todo se ha construido siempre sobre una experiencia musical previa, y eso es exactamente lo que ocurre en Strange Dance. Durante los últimos diez años he creado relaciones musicales asombrosas que ahora se materializan en este nuevo álbum. Buscaba un sonido que fuera una mezcla de todas esas relaciones, y el resultado es un paisaje sonoro experimental demasiado amplio. Cuando empecé a trabajar en mi proyecto solista, pensaba sacar tres álbumes y ver a dónde podía llegar, ver qué tipo de terrenos podía alcanzar con mis sonidos. Ahora que se ha cumplido esta primera etapa, puedo decir que he atravesado caminos inesperados, he expandido mi musicalidad, mi capacidad para cantar y componer canciones. He adquirido cierta habilidad para alternar entre instrumentos y, definitivamente, creo que todo esto me ha permitido ganar valor creativo.

¿Por qué este nuevo álbum es un baile extraño?

Strange Dance se refiere a todas las contorsiones que hacemos cuando tratamos de balancear elementos de nuestras vidas que parecen opuestos. Es lo que pasa cuando tienes que lidiar con un montón de responsabilidades o cuando tratas de encontrar tu camino en medio opiniones diversas. Y es que la vida misma es un baile extraño, pero cuando logras equilibrar las cargas es una experiencia muy positiva.



También es extraño que no toque la batería en ninguna canción del álbum. ¿A qué se debe esto?

De hecho, comencé a tocar la batería al comienzo de las grabaciones, pero muy pronto me di cuenta de que las cosas no estaban saliendo como yo quería. Entonces preferí enfocarme en los detalles, en escribir las canciones y darles forma.

Sabía cuáles eran las texturas que buscaba, tenía claro que quería hacer un disco con un gran paisaje sonoro, pero para eso necesitaba concentrarme en la composición y cederle el liderazgo de la percusión a otra persona, a Valentina Magaletti, una baterista increíble que supo interpretar las canciones con mucha espontaneidad, y eso hizo que el álbum tuviera un fuerte componente de improvisación.

Hay muchos músicos talentosos colaborando en Strange Dance. ¿Qué tipo de sonido estaba buscando con estas colaboraciones?

Buscaba, sobre todo, crear un paisaje sonoro muy amplio, con voces musicales muy fuertes y con instrumentos como el chelo, que logran generar cierto dramatismo. Todas las personas que colaboraron conmigo en Strange Dance son artistas que me han influenciado durante años y con las que he trabajado antes. Pero esta es una oportunidad única porque logré reunirlas a todas ellas, y rara vez ocurre que puedas tener al equipo de tus sueños haciendo música contigo.

Philip Selway ha grabado varios discos en solitario y ha experimentado con la electrónica. Foto: Phil Sharp

En varios álbumes de Radiohead se perciben cierta melancolía y oscuridad que también parecen estar presentes en Strange Dance. ¿Qué tanto de la esencia de la banda ha influido en este nuevo trabajo?

Realmente pensé mucho en mi relación con Radiohead cuando estaba haciendo este álbum. De hecho, es algo que ha venido sucediendo desde mis primeros trabajos como solista, porque a veces pienso: ‘Ok, debería incluir más elementos de Radiohead’ o ‘Haré un álbum que no tenga absolutamente nada que ver con Radiohead’, pero al final siempre tengo esa conciencia de verme a mí mismo como miembro de la banda cuando voy a componer y siempre suele haber algunos matices en mis canciones.

Sin embargo, este álbum en particular se construyó a partir de una serie de relaciones musicales que se han dado por fuera de Radiohead, entonces diría que cada persona que colabora en Strange Dance ha aportado nuevos elementos musicales que de una u otra forma hacen que el álbum tenga un panorama sonoro distinto.

¿Cuándo estaba componiendo las canciones buscó que tuvieran cierto efecto cinematográfico?

No fue algo 100% intencional, pero probablemente sí se siente así porque he hecho varios soundtracks para películas como Let Me Go y Carmilla. Entonces es algo que tengo muy arraigado en mi sonido y que se siente mucho a lo largo de mi trabajo, pero especialmente en este álbum, ya que al tener un sonido orquestal se logran crear atmósferas mucho más dramáticas, que te hacen sentir como si estuvieras siendo parte de una ficción.

¿Y qué está pasando ahora mismo con Radiohead? ¿Tienen planes para el futuro?

Siempre estamos hablando, seguimos siendo una banda y todo el tiempo planeamos nuevas cosas, pero en este momento estamos concentrados en nuestros proyectos personales. Ed está trabajando en un nuevo álbum solista, Thom Yorke y Jonny Greenwood han publicado nuevas canciones con su banda The Smile, y Colin ha estado en una gira increíble con Nick Cave. Entonces ahora mismo estamos un poco ocupados con otras cosas, pero disfrutamos mucho hacer música juntos y nos hemos mantenido unidos durante casi 40 años, así que sí, esto es solo una pausa, pero es seguro que Radiohead volverá.



Daniel Torres

