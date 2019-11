Líder de Metallica le entrega el Grammy honorífico a Juanes

View this post on Instagram

¡Buena esa, parcero! 🤟🏼 Un nota histórica en la sinfonía de la música colombiana, @Juanes, con un abrazo, recibió el Premio a la Persona del Año por parte de Lars Ulrich; baterista, compositor, fundador y líder de la banda @metallica, durante la 20a Entrega Anual del Latin Grammy en Las Vegas, Nevada. Lo aplaudimos por tan gratificante logro para #Colombia y su #cultura. 👏🏼 📷: AFP