Baterista de Aerosmith podría poner en aprietos a la banda

Desde hace rato el músico tuvo que dejar de trabajar por un tiempo con sus compañeros de la agrupación liderada por el cantante Steven Tyler. Y aunque ha recibido el apoyo de sus compañeros para un pronto regreso, las cosas se han complicado en las últimas horas.

Ante la negativa de que Joe Kramer pueda tocar con Aerosmith en una gala de los premios Grammy, la cual se llevará a cabo este fin de semana, el baterista respondió con una demanda a sus colegas por un millón de dólares.



Eso llevó a que los otros integrantes del grupo reaccionaran con un comunicado: “Joey Kramer es nuestro hermano; su bienestar es de suma importancia para nosotros. Sin embargo, no ha sido capaz emocional ni físicamente de actuar con la banda, por su propia admisión, durante los últimos seis meses”.Le puede interesar: Estalla escándalo en el premio Grammy)

Según Kramer, esa decisión lo está invisibilizando y además acortando el reconocimiento que tiene como parte esencial de la banda de rock.



Todo se complicó -además- ya que, como lo expresó el baterista, él había recibido una agenda de ensayos, pero después le negaron la entrada al lugar del encuentro.



Sin embargo, el recurso legal que impuso el baterista no prosperó y no pudo estar en la gala en la que Aerosmith recibió el premio Persona del Año MusiCares 2020, donde se reconocía el trabajo de filantropía del grupo.



El juez del Tribunal Superior de Massachusetts, Mark Gildea, rechazó la solicitud de Kramer de ordenar que se le permita participar en una celebración de mañana, tampoco en la gala de premios televisada del domingo.



“Dado que no ha tocado con la banda en seis meses y la escasez de tiempo disponible para ensayar antes de las próximas actuaciones, Kramer no ha mostrado un proceso alternativo realista que alcance para proteger los intereses de negocios de la banda", fue lo escrito en el fallo.



"Sabía que presentar la demanda era, en cierto modo, una batalla cuesta arriba”, expresó el músico en medio de su decepción.



