La mayoría de personas que han escuchado en algún momento 'Barbie Girl', de Aqua, seguramente no reconocen el nombre de la agrupación porque el hit tiene por lo menos 26 años; pero hasta el día de hoy el video oficial publicado en YouTube acumula más de mil millones de reproducciones.

En su momento fue una canción polémica y emblemática, pues hasta hubo una demanda por parte de Mattel. Precisamente, el próximo estreno de la película de 'Barbie' protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling ha despertado de nuevo la gloria de este 'temazo' de los años noventa.

Según contó Søren Nystrøm, miembro de Aqua, para la revista Rolling Stone, los abogados de la empresa de juguetes les pidieron cambiar la letra porque esta tenía referencias sexuales.

¿Cuál es el origen tras el hit 'Barbie Girl'?

La vocalista principal, que es quien aparece en el video como 'Barbie', Lene Nystrøm, contó al medio estadounidense que todo surgió cuando acudió a una exhibición de arte en una tienda en Copenhague. En esta, había muñecas Barbie que estaban en un planeta, así que se le ocurrió la icónica frase "La vida en plástico, es fantástica".

Es así que le hizo llegar su idea al productor discográfico danés Claus Norreen, quien le ayudó a encontrar el ritmo para la melodía que se convertiría en un éxito mundial.



Por su parte, René Dif, que también pertenece a la agrupación, usó sus conocimientos como DJ y rapero para darle el toque que la distinguiría de otras canciones de la época. Aunque mencionó en la entrevista que todos pusieron parte de su creatividad para la versión final de la canción.

Pese a la demanda de Mattel por el contenido de la letra, Nystrøm mencionó que ellos buscaban darle un toque irónico a la aceptación personal; pues no querían poner una narrativa común de la autoaceptación, querían diferenciarse. Sin embargo, no todos lo tomaron bien.



“El mensaje es que está bien ser la persona que eres y verte como te ves y tener confianza en eso. No necesariamente tienes que hacerte cirugías plásticas para ser una mejor persona. Todas estas metáforas en la canción eran tabú para hablar, pero salimos con una forma irónica de presentar nuestra canción”, se lee en el artículo de Rolling Stone.

Además, Lene mencionó que tomaron como inspiración la imagen de Pamela Anderson, ya que imponía estándares en la sociedad de esa época.



El grupo de pop danés-noruego no se imaginó lo que vendría después de lanzar la icónica canción en 1997, ya que hasta la fecha sigue causando revuelo: “Ni siquiera puedo describir el sentimiento de saber que la canción rompió récords en las listas de popularidad de Estados Unidos, viajamos demasiado y fue increíble”, dijo Nystrøm para el medio estadounidense.

EL UNIVERSAL (MÉXICO) / GDA