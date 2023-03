Gregorio ‘Goyo’ Degano antes de ser parte de Bandalos Chinos estudiaba Comunicación y trabajó en radio, así que a la hora de hacer promociones es la opción segura para aparecer en medios. No solo por ser el vocalista principal, sino porque se siente muy bien “compartiendo una buena plática y charlando”.



Con ese ánimo se conectó a una entrevista con EL TIEMPO en la que desempolvó recuerdos del inicio de la banda, que se creó en 2009 en Argentina. En ese entonces entre los mismos miembros fueron descubriendo para qué eran buenos, diseñando los escenarios, involucrándose en los negocios, haciendo contacto con prensa, etc. Hoy en día las cosas han cambiado, pero “la verdad es que se siente bastante parecido al inicio”, dice Goyo.

“Tenemos muchísimas más responsabilidades, tareas y un equipo cada vez más grande. En la medida en la que uno va creciendo se va dando cuenta de que es necesario seguir sumando personas que te ayuden a cumplir y a concretar ese sueño”, añade.



Hoy en día son bien conocidos, sobre todo por el éxito de su álbum ‘BACH’ (2018), y se han convertido en grandes referentes del indie pop o soft rock que se hace en Latinoamérica.



¿Cuál es la clave para seguir juntos después de tanto tiempo?

Encontramos que desde la comunicación y desde el diálogo podamos crecer. De hecho nos pasa mucho que con un hermano cruzas límites y te mandas a la mierda, pero existe ese lazo de sangre que hace que luego solucionen (dentro de la banda hay dos parejas de hermanos). En nuestro caso tenemos espacios de charla franca y honesta, que terminan siendo la clave del éxito.

¿Cuál es el premio al esfuerzo?

Poder subirme a un escenario y hacer lo que amo, lo que me sale desde adentro. Aún más que ese sea mi estilo de vida. Al final de cuentas, el escenario es mi lugar en el mundo y todo lo que tengo que hago antes para poder subirme es necesario, importante y trascendental. El premio también termina siendo intercambio con la gente porque aunque toquemos las mismas canciones cada lugar es diferente y cada momento es único e irrepetible.

¿Hay alguna canción que disfruten en especial en el escenario?

Cada vez que sacamos música nueva se convierte en nuestro escudo, en nuestra manera de defendernos ante el mundo y hace muy poquito salió una canción que se llama ‘Me estoy enamorando’; la cantamos en Cosquín, en un festival muy importante aquí en Argentina, y la cantamos también en Neuquén, y diría que es la que más disfruto.

De cierta forma una canción se completa al tocarla en vivo, ¿no? Al ver cómo el público reacciona a lo que ustedes han trabajado en estudio.

100%. Eso es algo que nos pasó durante la pandemia, que nosotros sacamos ‘Paranoia pop’ en medio del encierro y no terminó de cerrarse el círculo hasta que no pudimos cantarla frente a un público, por más de que al comienzo fue con distanciamiento y distintas normas sanitarias que nos obligaron a tener un aforo reducido. Comprobamos que la música se completa cuando la cantamos en vivo.

Esa fue una época particular para la industria musical. Para los fans era raro no poder pararse de la silla o bailar en un concierto, ¿cómo la percibieron ustedes?

Yo digo siempre digo que fue como una especie de experimento antropológico en el cual íbamos a un recital a tocar y estaba la gente en ‘corralitos’. Ver cómo se comportan en un recital con esas limitaciones es curioso, pero bueno, si bien era algo distinto, veníamos de de estar encerrados, de no poder trabajar, así que eso significaba un montón.



Bandalos Chinos en su presentación en Bogotá, en julio de 2022. Foto: Instagram: @bandaloschinos

La banda ya vino el año anterior a Colombia y tocó para sus seguidores en Medellín y Bogotá, pero su vocalista afirma que tienen una relación muy larga, pues se viene dando desde hace rato gracias a las redes sociales: “Parece que fuimos a Colombia hace mucho tiempo, pero es porque existe ese intercambio digital que nos ha dado la oportunidad de interactuar. Tenemos muchas ganas de volver, esa primera visita fue muy emotiva y dejó en evidencia que el público colombiano y Bandalos Chinos tienen mucho por delante”.



En efecto, este domingo 26 de marzo se presentan en el Festival Estéreo Picnic y la misma semana tienen un show programado en The Bonfire junto a Usted Señalemelo, otra banda argentina de indie rock.

¿Qué tanto cambia un show pensado para un festival y uno más íntimo como el del 28 de marzo?

Como decimos acá, hacer un show para un festival es armar un concierto ‘tirando toda la carne al asador’, cantando nuestros mayores éxitos porque es un espacio en el cual la gente no compra un boleto para ir a verte exclusivamente a vos, es una vidriera para conquistar un nuevo público. En un show propio, en cambio, tenemos la oportunidad de abrir un poco más el espectro y mostrar otras tesituras y colores, pero los dos tienen su magia.

¿Admiran a algún artista de los que se presentan el domingo? Comparten cartel con Billie Eilish, Kali Uchis, Lil Nas X...

La nombraste ahí. Billie Eilish es una artista muy potente. Me genera mucha admiración el enfoque que tiene y la forma de abordar su composición y sus shows en vivo. Tengo muchas ganas de ver un show así de gigante y después también tengo ganas de dejarme sorprender, poder darle una vuelta al festival, engancharme como una banda y decir ‘Che, loco, qué onda esto’ e irme a casa con música nueva en mi Spotify.



Para cerrar la conversación, y a la vez zanjar los debates al respecto, pues mucho se ha dicho acerca de la clara influencia de Luis Alberto Spinetta en sus letras y música, EL TIEMPO quiso saber en realidad quiénes han inspirado a la banda y surgió otro nombre más actual.



“Hay un poco de esa cultura es Spinettiana que nos atraviesa todos, pero después también hubo distintos grupos que nos inspiraron a nivel colectivo. Yo no soy el líder de la banda y tampoco lo es Iñaki o ‘Chapi’, entonces creo que eso es muy rico, porque todos escuchamos música distinta, si bien hay puntos en común, hay música que escucho yo que Mati no escucha, por ejemplo. Ahí termina estando la magia y la potencia de la inspiración tan basta que tenemos porque cada uno tiene su camino. Hay una parte nuestra que es muy Spinettiana, pero también hay una parte, que es que es muy Impalosa”, dice entre risas para referirse al australiano Tame Impala.

