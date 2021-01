Balvin, Maluma, Juanes y Camilo, los más nominados a Lo Nuestro

Los artistas colombianos J Balvin, Maluma, Camilo y Juanes dominan las nominaciones a los premios Lo Nuestro de 2021, anunciadas este 12 de enero por la cadena Univision, que reveló, además, que la entrega de los galardones se hará en vivo el 18 de febrero en Miami (EE.UU.) y será precedida por su alfombra magenta.



Gracias a su disco Colores y a exitosas colaboraciones, J Balvin se alzó como el artista con más menciones. Sus 14 nominaciones que incluyen artista, álbum y canción del año, categoría esta última con sus temas Morado y Ritmo (Bad Boys for Life), su trabajo con los Black Eyed Peas.



Maluma, quien le sigue con 12 nominaciones, ha sido reconocido principalmente por su trabajo en su producción Papi Juancho. Su canción más nominada es Hawái, incluyendo el remix que hizo con el artista canadiense The Weeknd.



Camilo, por su parte, arrasó nuevamente en reconocimientos por su disco Por primera vez. Editado por la disquera Hecho a mano, de su suegro, Ricardo Montaner, el álbum le ha ganado al intérprete de Vida de rico la mayoría de sus 10 nominaciones que incluyen artista del año, canción del año por Favorito y remix del año por Tattoo, su colaboración con Rauw Alejandro.



Por su disco Cumbiana, Carlos Vives recibió cinco nomaciones: video del año, artista del año (tropical), canción del año (tropical), colaboración del año (tropical) y colaboración del año (pop).



Juanes está nominado en las categorías de álbum del año (Más futuro que pasado), canción del año, artista del año pop, canción del año pop, colaboración del año pop y álbum del año pop.



Otro de los artistas con un buen número de nominaciones fue el puertorriqueño Ozuna, que compite con los colombianos en las categorías artista del año y canción del año por Fantasía. También tiene dos menciones en remix del año con Caramelo y La cama.



Sorprendentemente, el artista puertorriqueño Bad Bunny no consiguió estar en la punta de la carrera por las nominaciones, a pesar de haber sacado tres discos en 2020 y haber sido por varias semanas el artista más escuchado en el planeta.



El aclamado 'Conejo malo' está en el nutrido grupo de artistas con siete nominaciones, en el que también están Anuel AA, Karol G, Natti Natasha, Sebastián Yatra y Sech.



Este año, las mujeres de la música latina se quedaron con ganas de seguir superando a los hombres en nominaciones. Karol G y Natti Natasha son las que despuntaron, seguidas por Rosalía y Becky G, con cuatro; Kany García y Carolina Ross, con tres, y Shakira, Anitta, Chiquis, Cazzu, Farina, Nicki Nicole y Chesca, con dos. Natalia Lafourcade, quien ganó el Latin Grammy al álbum del año, apenas tiene una nominación a video del año.



En una muestra del interés de artistas que trabajan en inglés en la música en español, Premio Lo Nuestro tiene un número récord de nominados: el grupo Black Eyed Peas y la rapera Nicki Minaj, con cuatro nominaciones cada uno. Por su parte, The Weeknd, Travis Scoot y Snoop Dogg tienen dos nominaciones y Dua Lipa, una.



Univision ha producido Premios Juventud y los Latin Grammy desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, la edición de 2021 de Premios Lo Nuestro será su primera entrega de galardones en los que tendrá alfombra, aunque "siguiendo estrictas normas sanitarias para evitar contagios" de la covid-19.

Los premios se entregarán en vivo el 18 de febrero desde la American Airlines Arena, casa del equipo de baloncesto Miami Heat.



EFE