Hay Festival Jericó: con la misma magia que el de Gales

La noche del viernes, 25 de enero, de las casas de vivos colores, que caracterizan al municipio de Jericó, salieron alrededor de 750 personas para reunirse en el parque principal a presenciar la proyección de 'Jericó, el infinito vuelo de los días'. El documental de Catalina Mesa, que hace homenaje a las historias de amor de doce mujeres jericoanas, dio inicio al Hay Festival, el evento que nació en Gales y que por primera vez llegó a este municipio de Antioquia.

Mientras las mujeres del documental de Catalina Mesa pasaban por la pantalla conversando entre ellas y contando cómo unas nacieron para brillar, pero para brillar ollas o pasaron por el colegio, pero solo tirando piedras, las asistentes comentaban la película: “Esa fue profesora mía en la escuela”, “A ella la conozco, ya tiene 106 años”, o “Aquella siempre tan graciosa”. Estos eran algunos de los comentarios que hacían mientras veían a sus vecinas y a sus amigas porque Jericó, con sus 12.103 habitantes, es un pueblo de esos en el que todo el mundo se conoce.



Fue así como los hoteles y restaurantes tuvieron que arreglárselas para atender alrededor de 1.300 turistas que sedientos de cultura llegaron a Jericó desde el viernes. Un ejemplo de esto es Claudia Ríos, quien viajó desde el municipio de La Ceja porque le encanta la cultura y cuando supo que el Hay Festival sería en Jericó se llenó de emoción, según ella “porque me parece muy hermoso que lo quieran recuperar como la Atenas del Suroeste”.



Y aunque quien inicialmente llamó la atención de Ríos fue Héctor Abad Faciolince, quien, como todos los invitados, llenó el Teatro Santamaría con su charla sobre las lecturas que lo volvieron escritor, el que se llevó finalmente su atención fue Carlos Magdalena, un español conocido como el mesías de las plantas, quien terminó asediado en el Museo Maja por los visitantes que buscaban que el hombre que ha salvado tantas especies de plantas les firmara su libro.



Ahora bien, para David Escobar, director de Comfama, este no fue solo un evento, sino el resultado de un proceso de gestión cultural. “Para nosotros era muy importante que la gente de Jericó se sintiera parte del Hay Festival porque si no eso es como una nave extraña que aterriza aquí y por eso hicimos un proceso gestión cultural y este es el resultado”, comentaba David Escobar en el concierto de Puerto Candelaria junto a la banda musical Manuel Londoño Mejía, compuesta por jóvenes del municipio. Y es que de las 4100 boletas vendidas, mil fueron compradas por jericoanos y al concierto, que era sin boleta, asistieron casi 2600 personas.

Asimismo, en el Parque Educativo se organizaron charlas para presentar, entre otros, el primer libro ilustrado y para niños de Héctor Abad Faciolince, llamado 'Una bolita de plata'. En esta presentación los niños y niñas fueron los protagonistas y les fueron reservadas las primeras sillas ya que luego de un proceso con el programa “Inspiración Comfama” en el que participaron niños y niñas de todas las instituciones públicas de Jericó desde primero de primaria hasta undécimo, este día, quienes llegaron lo hicieron por su voluntad y por la curiosidad por la lectura que ahora les quedó, según cuenta Melissa Álvarez, jefe de educación en Primera Infancia de Comfama.



Finalmente, si uno de los propósitos del Hay Festival en todo el mundo es acercar a los escritores a la gente, en Jericó no pudo lograrse mejor.



ANA HINCAPIÉ

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO