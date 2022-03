No es algo nuevo que en la industria de la música ocurran problemas por plagios. Los escándalos más sonados aparecen cuando las canciones son un hit y todo el mundo las está escuchando.



Recientemente eso le sucedió al reguetonero Bad Bunny, quien fue demandado por la rapera Missy Elliot por usar el beat original de la canción ‘Get Ur Freak On’. El juez falló a favor de Elliot por lo que recibirá un poco más del 90 % de las ganancias de ‘Safaera’.

Adicional a esto, el puertorriqueño tendrá que pagarle a la rapera cierta cantidad de dólares. Al igual que Bad Bunny, varios cantantes han tenido que pasar por esta situación. Conozca siete de los escándalos más famosos de plagio.

‘Loca’, de Shakira

La cantante colombiana se vio involucrada en un escándalo cuando fue demandada por plagio en su hit ‘Loca’. En el 2014, un juez federal de Nueva York confirmó que la canción se había copiado de un tema del dominicano Ramón Arias Vázquez.



La canción original se llama ‘Loca con su tiguere’, la cual tiene la voz del dominicano Edward Bello Pou, El Cata. Esta pista fue escrita en los años 90.



El juez ordenó que ambas partes negociaran y conciliaran.



‘Shake It Off’, de Taylor Swift

La estadounidense Taylor Swift fue demandada por los compositores Sean Hall y Nathan Bitler, quienes en su momento aseguraron que ‘Shake It Off’ era muy parecida a ‘Playa Gon Play’, del 2001, del trío de R&B 3LW.



Ellos alegaban que el coro ‘Haters Gonna Hate’ era una adaptación de ‘Playas gonna play’. Swift alegó que ellos no eran creadores de esas frases comunes. Sin embargo, sí es similar la forma en la que estas frases están construidas.



Este caso todavía no está del todo resuelto y se espera que en agosto de este año se conozca el fallo del juez.

‘Wanna Be Startin Something’, de Michael Jackson

La composición pertenece al álbum ‘Thriller’, uno de los más famosos del fallecido cantante. En 1983, Michael Jackson recibió una demanda de plagio, ya que su tema era muy similar a la canción ‘Soul Makossa’, de 1972.



Por el plagio, el fallecido tuvo que pagar en su momento 200 mil dólares (alrededor de 762 millones de pesos colombianos en el cambio actual).

‘Taboo’, de Don omar

En el 2010, el cantante fue denunciado por el grupo folclórico boliviano ‘Los Kjarkas’ por usar sin permiso la letra de su canción ‘Llorando se fue’, la cual ya había sido plagiada en 1989 en el tema ‘Lambada’.



‘Los Kjarkas’ alegaban que ni él ni los productores se comunicaron con ellos para pedir la licencia y utilizar o fragmentar la canción.



Sin embargo, después el músico puertoriqueño arregló con la disquera EMI Music, quien tiene los derechos de la canción, para tener los derechos del tema.

‘Frozen’, de Madonna

En el 2005, la reina del pop Madonna fue demandada en el Tribunal de Mons, en Bélgica, por usar sin autorización cinco compases del tema ‘Ma Vie Fout Le Camp’ del belga Slavatore Aquaviva.



El juez consideró que la canción sí era un plagio. De acuerdo con MP Music, la discográfica demandante, Madonna vivió a finales de los años setenta en Mouscron, Bélgica, por lo que entró en contacto con Acquaviva, que en ese entonces componía canciones para el grupo ‘Chocolates', en el que ella bailaba.



‘Nada es igual’, de Luis miguel

A finales de los años 90, Luis Miguel iba a lanzar el álbum que llevaba su nombre y tuvo un problema con una canción por plagio. El compositor argentino Fracis Simth denunció al cantante por el tema ‘Nada es igual’, ya que tenía una gran similitud con ‘Y mañana volverás’, la cual fue interpretada por Gabriel Hidalgo.



En Argentina, exigió la cifra de 2 millones de dólares (7 mil millones de pesos colombianos al cambio actual). El 9 de junio del 2000, Luis Miguel fue exonerado de la demanda.

'Blurred Lines’, de Robin Thicke y Pharrel Williams

La canción fue demandada por la similitud que tenía con ‘Got to give it up’, del fallecido músico Marvin Gaye. ‘Blurred Lines’ fue el éxito más grande de la carrera de Robin Thicke.



El juez del caso confirmó el plagio, por lo que Thicke y Williams tuvieron que pagar a los familiares de Gaye 5 millones de dólares, es decir, 19 mil millones de pesos colombianos en el cambio actual, de los 16 millones de dólares de ganancias que tuvo la canción.

