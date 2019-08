Estrenos de Bad Bunny y J Balvin, Medrano, Piso 21, Ed Sheeran y más

Bad Bunny y J Balvin tienen todo un álbum de ocho canciones interpretado a dúo. Se trata de Oásis. Por eso, en adelante los seguidores de ambos artistas estarán viéndolos juntos en diferentes videos. Ya van dos: el de Qué pretendes, que fue tratado como primer sencillo del álbum.



Esta semana, el puertorriqueño y el colombiano, dejaron ver el video musical del segundo de sus sencillos: Yo le llego, dirigido por Colin Tilley. En él, los dos artistas recorren las calles de San Juan sobre la superficie de una barca.

Piso 21 en colaboración con Black Eyed Peas

Otra de las colaboraciones del día es la combinación musical lograda por la agrupación de urban pop colombiana Piso 21 y la agrupación Black Eyed Peas. Juntos presentan su sencillo Miami, a partir de un video grabado en Los Ángeles



Warner Music informó, vía comunicado, que Miami es una "colaboración única", bilingüe, "que no necesita traducción". Fusiona ritmo como el dembow, pop y hip hop sobre una notable base urbana.

El comunicado también recoge las impresiones sobre los integrantes de Piso 21 acerca de esta colaboración: "Black Eyed Peas siempre ha sido una referencia y un ejemplo a seguir para nosotros como banda, veníamos hablando con will.i.am y su equipo hace un tiempo para poder trabajar en conjunto, finalmente nos juntamos en su estudio en Los Ángeles durante 3 días y la magia y el flow se conjugaron para poder crear música juntos, allí nació esta canción que es una expresión de amor hacia esa mujer que nos enamora, es un sueño cumplido poder trabajar con unos genios del arte como Black Eyed Peas.”

'Buena', de Manuel Medrano

"Todas nuestras emociones y nuestros días son diferentes y quería expresar esto en mi música,e s una forma de mostrarle al público la versatilidad que hay dentro de mí com cantautor y artista", dice Manuel Medrano ahora que presenta la primera canción del que será su nuevo álbum de estudio.



Cabe recordar que Medrano tuvo un muy buen comienzo con su primer álbum, pues su debut musical le valió dos premios Grammy Latinos. La nueva canción se titula Buena , grabada entre Nueva York y Medellín, fusiona ritmos como el R&b y el pop.



“Rodar el vídeo de Buena fue todo un reto, fue como rodar una película de suspenso que muestra a una mujer que está quemando sus recuerdos del pasado", afirmó Medrano. El video contó con la dirección de Nuno Gomes.

'Así es mejor', Paula Van Hissenhoven

Una canción suave, sensual y romántica es el tercer sencillo del álbum debut de Paula Van Hissenhoven. La artista tiene una trayectoria musical que viene desde su infancia -en Misi- y, posteriormente, integró las bandas musicales de Esteman y de Aterciopelados.

El destino, las circunstancias que impiden la unión de dos personas que parecen hechas para estar juntas es el tema de esta canción de Van Hissenhoven.

Ed Sheeran y Paulo Londra & Dave: 'Nothing on You'

Otro artista que le apostó a las colaboraciones creativas fue Ed Sheeran, que esta semana estrenó su video al lado de Paulo Londra & Dave, titulado Nothing On You.



La canción está presente en el álbum No. 6 Collaborations Project, del cantautor inglés, al lado de otros duetos -y tríos- con artistas como Camila Cabello & Cardi B, Justin Biever, Eminem & 50 Cent o Ella Mai, entre otros.



Sheeran tiene 27 años y ha vendido más de 26 millones de discos. Una cifra que lo hace fuerte candidato a convertirse en el artista más exitoso de la década. Y Colombia no es ajena a su influencia. De hecho, Warner Music informaba que a los pocos minutos de poner al al aire el video de Nothing on You, ya ocupaba el primer lugar entre los más vistos en el país.

Redacción de Cultura

@CulturaET