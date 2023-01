La estrella puertorriqueña Bad Bunny, el grupo femenino de K-Pop Blackpink y el estadounidense Frank Ocean encabezan el icónico Festival de Coachella 2023, que se celebrará el próximo abril en California (EE.UU.), informó la organización.

La edición número 22 del festival, que atrae a más de 120.000 fanáticos por día, se celebrará los fines de semana del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 de abril.



Bad Bunny, que arrancó el 2023 con una polémica por lanzar el móvil de una fan al mar, hará su segunda aparición en Coachella, tras una exitosa presentación en 2019, al igual que Blackpink, que también hizo su debut ese año. El artista puertorriqueño será el primer latinoamericano y de habla hispana que encabezará el famoso festival.

Esta es la primera edición del festival de Coachella que no hay un artista blanco entre los que encabezan las presentaciones, destacó el periódico Los Angeles Times.



La española Rosalía, Kali Uchis y Becky G también harán parte del festival en la representación hispana.



Los veteranos del rock alternativo Björk, Blondie, Gorillaz y The Chemical Brothers hacen parte de la extensa lista de artistas que también incluyen a Burna Boy, Jackson Wang, Linda Lindas, Dominic Fike y The Kid Laroi.

También se presentan los nominados al Grammy al mejor artista nuevo de 2023, Tobe Nwigwe, Wet Leg y Domi y JD Beck.



Coachella espera recuperar su esplendor tras un receso de dos años después de las cancelaciones 2020 y 2021 por la pandemia del coronavirus y un regreso en 2022 un poco accidentado.



EFE