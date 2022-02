Su propia fotografía de niño, disfrazado de conejito y haciendo un gesto malvado, le dio a Benito Antonio Martínez Ocasio (Puerto Rico, 10 de marzo de 1994) el nombre con el que lo conocería el planeta, gracias a su música: Bad Bunny.

Su estrellato resulta reciente en comparación con los de otras figuras que pasaron años buscando apoyo, likes y aplausos, grabando discos cuyos resultados parecían de prueba, hasta que –por un milagro– dieron el salto a la fama global y la veneración del público. Lo genial en Bad Bunny está en que se ha saltado todos los pasos que ha podido en el esquema de ascenso marcado por la industria de la música, los mánagers y los expertos en marketing.

Por eso aún su nombre suena a conocido reciente, aunque lo conozcan todos, aunque no les guste el reguetón, aunque no oigan sus canciones o no entiendan español. Apenas en el 2016, Benito –así también le dicen, sin el apellido– se ganaba la vida empacando artículos en un supermercado y esperando a que alguna de las canciones compuestas, producidas y subidas a la plataforma Sound Cloud por él mismo, conquistaran a alguien.



Es el mismo que, no tantos años después, Bad Bunny cerró el 2021 siendo el artista más consumido en plataformas de streaming. Sus canciones fueron escuchadas unas 9.100 millones de veces en el planeta tan solo en Spotify. A este número habría que sumarle los de Apple Music, Deezer y varias más. En esa suma global bajó del podio a The Weeknd y quedó por encima de Ed Sheeran, Adele, Taylor Swift, Justin Bieber, Dua Lipa y otros pesos pesados.



¿Cómo lo hizo? A finales del 2020, el periodista boricua Chente Yrach le preguntaba si el secreto de tanto éxito había estado en su crianza.

Entonces, el artista que ahora usa como definición de su actitud el título de su álbum YHLQMDLG –es decir: “Yo hago lo que me da la gana”–, le explicó que en su infancia no se daba ese lujo, aunque tuvo unos padres cool. Lo bautizaron Benito como su padre y su abuelo. Confesó que de niño odiaba ese nombre y se preguntaba por qué se lo habrían puesto. Aceptó haber sido tímido cuando las cosas se ponían serias, pero que “cumplía la función” de ser el payaso del curso.



Amaba la música, el reguetón y todos los demás ritmos desde pequeño. Se dice que un disco de Vico C, regalo de su madre, le mostró que lo suyo era la música. Tenía 13 o 14 años cuando decidió estudiar empíricamente todo lo que pudiera de la creación y de la industria, antes de ponerse a mostrar sus primeros experimentos. Componía, producía para sí mismo, analizaba lo que oía. “Me sentía un gurú”, relató. Uno que buscaba errores y reconocía aciertos en las canciones ajenas. Desde el principio tuvo claro que no iba a salir a mostrar cualquier cosa.



“No iba por ahí al garete diciendo: ‘Papi, escucha lo mío, apóyame’, como otros chamaquitos por ahí –le dijo a Yrach–. Me dedicaba a estudiar, a aprender, a hacer pistas, a escribir. Y a los 20 y pico de años dije: Ahora es que estoy duro, vamos a hacerlo”.

Un proceso creativo diferente

En pocas palabras, él mismo se creó sus propias bases, su propio método de trabajo. Al principio soñaba con mantener cierto anonimato: ser solo Bad Bunny y que nadie conociera a Benito, incluso salir al escenario cubriendo su cara, al estilo Daft Punk. Soñaba con que el reconocimiento por su música llegara al punto de convertir en noticia la revelación de su nombre de pila, ese que empezó a amar cuando tuvo conciencia de que los Benitos eran más bien pocos, casi únicos.



“Bad Bunny nunca ha sido un artista del montón –dice Ray Barrios, director nacional del sistema Oxígeno Colombia–. No solo le ha apostado a la música o al género urbano. Le apuesta a la cultura a crear un movimiento que trasciende su camino principal que es la música, impone modas, ha incursionado en la actuación, hizo hasta lucha libre”.



Se salió de los moldes de la industria desde el principio. Ahí, donde otros esperan que les lleguen composiciones para grabar varias, y después elegir las que queden mejor, Bad Bunny casi no deja canciones sobrantes. Su idea es grabar bien las ideas que considera buenas desde el principio. “Saco lo que grabo. Casi no tengo canciones guardadas”. Tampoco es de los que al finalizar de un álbum está buscando un tema romántico porque hizo falta por cumplir con un requisito de marketing.

Bad Bunny oye las pistas que envían productores como Tainy o Mag, la misma pista le va inspirando alguna idea que se materializa en una letra en su cabeza. Si en medio del proceso siente que no está tan buena, la deja para darle toda su energía a una que desde su corazón sienta que va a ver la luz.



Alguna vez, confesó, trató de ajustarse al esquema de la industria –cuando trabajaba en YHLQMDLG– y se aburrió. Y volvió a la fórmula que lo acercó al público desde que en el 2016 DJ Luian lo escuchó en Sound Cloud, lo firmo para el sello Hear This Music y empezó a pegar sus primeros éxitos como Soy peor y Tú no vives así.

Una vez con un sello musical respaldándolo, Bad Bunny tuvo que abrirse a las colaboraciones musicales.



No pasó un año desde su salto del supermercado a la disquera, cuando ya estaba grabando con Karol G, como invitado en la canción Ahora me llama, que a la fecha tiene más de 930 millones de visualizaciones. Para finales de abril 2017, el artista recién aparecido en la escena –pero ya reconocido por muchos como uno de los pioneros del trap latino– cantaba ya en la ceremonia de los Premios Billboard a la Música Latina al lado de J Balvin la canción Si tu novio te deja sola.

Bad Bunny aparecía en todos lados

De pronto, Bad Bunny empezaba a aparecer como invitado en canciones de grandes del reguetón y otros géneros. En el 2018 hubo una sucesión, casi compulsiva, de lanzamientos que lo tenían como invitado –sin contar las canciones que grababa en solitario–. Aparecía al lado de Prince Royce, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Ozuna, Yandel, De la Guetto. Hasta fue invitado a la colaboración de Marc Anthony y Will Smith, titulada Está rico.



Bad Bunny hizo lo que un par de años después harían otros como Camilo: bombardear al público con sus apariciones en todas partes, al lado de gigantes de la música, sin haber lanzado aún el primer álbum. Su disco debut solo vio la luz para la Navidad del 2018, con el título de X100Pre. El público lo había visto tanto y al lado de artistas tan importantes que entró fácil a listados, obtuvo nominaciones a los Grammy anglo. Dos años después, el trabajo sería incluido por Rolling Stone en su listado de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.



Si entre los mandamientos de la industria estaba el de esperar un año antes de sacar un álbum nuevo, Bad Bunny no espero tanto: en junio del 2019 estaba lanzando el álbum Oasis, de 8 canciones, grabado en una colaboración con J Balvin, en lo que el mundo interpretó como la gran confirmación creativa de una amistad entre grandes. Al fin y al cabo, J Balvin fue de los artistas con los que Bad Bunny hizo más dúos en sus comienzos. Aunque ahora, ambos hayan tomado distancia.

Al año siguiente, el 2020, el de pandemia, lanzó tres exitosos álbumes: YHLQMDLG, Las que no iban a salir, a los pocos meses, y El último Tour del mundo, para la fecha de acción de gracias de Estados Unidos.

YHLQMDLG vio la luz el 29 de febrero de ese año bisiesto. De nada valió que los expertos de la industria le dijeran que si lo lanzaba un día antes, un viernes, a la par con el inicio de las mediciones semanales de Billboard, podía sumar más en sus cifras de ventas y, por consiguiente, escalar más posiciones. Una semana después, debutó en el número 2 de la lista de álbumes Billboard Hot 200, dejándoles a los expertos la duda de si habría alcanzado el número uno de haberles hecho caso.



A Bad Bunny no le importaba. Había conseguido que su disco único saliera en una fecha única, que solo llega cada cuatro años. Aún así, debutar en el número 2 era una proeza. Solo dos artistas latinos: Shakira y Maná habían conseguido llegar al top 5, pero al número 4.



Otra de sus máximas es dejarles los números a los que trabajan con ellos, los de marketing, los de ventas. Lo suyo, dice Benito, es hacer música.

“Los números vienen porque yo hago música, porque es mi pasión –le diría el ídolo puertorriqueño a Yrach–. Yo no estuve metido en el estudio semanas pensando en cuántos números iban a salir, sino en cuántas canciones, qué canciones y qué letras la gente podía disfrutar”.



Los expertos de la música hablan de él con asombro: “Este artista ha roto esquemas en todo lo que hace –analiza Johnny Minaya, de Minaya PR, empresa centrada en artistas de la música en Miami–: Puede durar meses sin publicar nada en sus redes sociales, hasta lanzar tres producciones en un año, dos de ellas de manera sorpresa”.

En cuanto a sus mensajes, Bad Bunny también se apartó del machismo del reguetón en letras como Ella perrea sola. Se vistió de mujer con la clara intención de mostrar que se ponía en los zapatos femeninos para pedir respeto. Una frase suya al respecto se volvió famosa: “Si no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola”.



Tampoco ha sido ajeno a la situación política de su país; cuando tuvo que alinearse, se unió a Residente y a otros artistas en las protestas contra el cuestionado gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló en el 2019.



No tuvo reparo en asociarse con marcas de moda, sacar su propia línea de tenis –cosa que también harían J Balvin y otros–, dejar que una clásica heladería puertorriqueña usara su cara como molde para paletas cremosas de fresa y a la par seguir soñando.

Bad Bunny: más de un sueño, más de un arte

Quiso ser actor –aún tiene el deseo de ser director– y en el mismo año en que sacó los tres álbumes, en plena cuarentena, se unió a la producción de la serie Narcos México, en el papel del narcotraficante Kitty Páez.



(Puede recordar: Bad Bunny promueve el estreno de Narcos México).



De ese trabajo, recuerda haber ido solo del estudio al hotel y del hotel a las grabaciones. Cada mañana, lo despertaban las personas encargadas de las pruebas de covid, para hacerle el test. Finalmente, se contagió –sin síntomas– cuando faltaba el último episodio.



“Fue difícil porque no soy actor, quiero aprender. Siento que tengo potencial, pero no es lo mismo. Tenía miedo, era una producción bien grande, algo totalmente alejado de lo que hago. Sí, soy Bad Bunny, número uno en Spotify, pero allá (en el set de televisión) no tengo nada debajo de mi nombre”. Sin embargo, encontró mucho apoyo en la producción para brillar en el papel que le exigían, además, adoptando un acento mexicano.

Pero Bad Bunny necesitaba más. Dakiti –dúo con Jhay Cortez– fue una de las grandes canciones del 2021, el álbum El último tour del mundo –cuyo título desesperado salió de la nube apocalíptica que fue el comienzo de la pandemia y hacía referencia a todos los toures de música, no solo a los suyos– sí debutó en el número 1 que le fue esquivo a YHLQMDLG, y fue el primer álbum totalmente grabado en español que alcanzó esta posición en la historia.



Y como aún no se podía hacer un tour mundial, en el 2021 se dedicó a aprender lucha libre.



“Además de los récords de ventas, streaming, descargas, premios y tendencias, Bad Bunny ha entrado donde jamás pensaba que un artista latino podía entrar –agrega Minaya– por ejemplo en la WWF, la compañía más grande e importante de lucha libre en el mundo, que se ha rendido a sus pies en sus múltiples apariciones”.

Pasó meses en Orlando (Estados Unidos) aprendiendo a caer, a darse golpes con personas más grandes y musculosas que él, a lanzarse desde un cuadrilátero sobre otros sin importar si eran contendores o referees, a dar el show con puños, patadas y hasta dándoles con la guitarra que tenía a la mano. En algunas transmisiones, los narradores emocionados, lo comparaban con The Rock.



Bad Bunny dice que nunca se sube a ningún escenario sin confiar en él. “Nunca me trepo a un lugar pensando que voy a resbalar o que voy a hacerlo mal. Si piensas eso, posiblemente sea lo que pase. A mí no me pasa ni la mínima idea de que algo vaya a salir mal”.

Bad Bunny ha sabido convertirse en un ídolo: cuando se anunció su gira de conciertos, el World’s Hottest Tour (que pasará por Colombia entre el 18 y el 21 de noviembre), el público ávido de estar cerca a su estrella colapsó la página de la boletería. La boletería del primer show en Medellín y el de Bogotá se agotó en dos horas. Es algo que se ha repetido en diferentes capitales de América Latina. El conejo malvado está en la cima.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

Redacción de Cultura

@Lilangmartin