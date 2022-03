Missy Elliot fue una de las artistas que hizo parte del nostálgico show de medio tiempo del Super Bowl del 2022, en el que resaltaron los artistas del género urbano más amados de los años 90 e inicios del milenio.



Ahora la rapera se lleva otro triunfo a su cinturón, pues tras interponer una demanda por plagio contra Bad Bunny, ganó más del 90% de las regalías por ‘Safaera’.



En esta exitosa canción del reguetonero puertorriqueño, junto a Jowell, Randy y Ñengo Flow, se usó un arreglo original de ‘Get Ur Freak On’ de Missy Elliot.

En el mundo de la música es usual que lo artistas se inspiren los unos de los otros. Pero cuando no sólo es inspiración, sino que se copian partes directas de una canción sin mayor transformación, ahí se entra al plano del plagio.

La rapera hizo parte del show de medio tiempo del Super Bowl este año. Foto: AFP

Hay casos muy famosos de esto, como la introducción con trompetas en ‘My hips don’t lie’ de Shakira que tomó el arreglo de vientos de la salsa romántica ‘Amores como el nuestro’ de Jerry Rivera. Por este plagio la familia del cantante interpuso una demanda contra la barranquillera.



En el Hip Hop y el Rap es normal que se tomen secciones de canciones de años atrás, esta práctica se conoce como ‘sampleo’. Sin embargo, para que se considere un ‘sample’ debe transformar la materia prima, subirle un tono o acelerar la base rítmica.

A pesar de que ‘Safaera’ se convirtió en un fenómeno mundial durante las cuarentenas estrictas a inicios de la pandemia, al comparar esta canción del segundo álbum de estudio del Conejo Malo con ‘Get Ur Freak On’ de Missy Elliot es evidente la parte de que fue tomada.



El dinero recolectado por de ‘Safaera’, que sólo en YouTube tiene más 320 millones de vistas, pasará a Elliot en vez de quedar para el equipo puertorriqueño. Así que cada uno de los colaboradores de la pista de Bad Bunny quedará son sólo un 1 % de ganancias.



Aún no se sabe exactamente cuánto tendría que pagarle a la rapera, pero se estima que debido al rotundo éxito de la canción sería una millonada en dólares.

¿El problema fue su éxito?

El artista Jowell informó el resultado de esta demanda por plagio a través de un video en YouTube en el canal MoluscoTV.



“Esa canción la jodieron porque fue demasiado grande”, dijo el reguetonero.

“Nosotros nos fuimos hasta abajo con esa canción, tuvimos que cederla”, expresó Jowell en la entrevista con el youtuber ‘Molusco’.

El reguetonero es uno de los artistas más escuchados en el mundo. Foto: EFE

En un giro irónico, la canción original de Missy Elliot incluso dice en una sección “tiene derechos de autor, así que ni me copien” (Copywritten so don’t copy me). Siendo así, ella recibirá un poco más del 90% de las ganancias por todas las reproducciones de ‘Safaera’ debido al uso de su beat original.



Hasta la fecha, la rapera norteamericana no ha dado declaraciones públicas respecto a su triunfo en esta millonaria demanda.

