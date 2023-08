Bad Bunny, Luis Miguel y Marc Anthony son los tres artistas latinos más taquilleros de todos los tiempos, según datos registrados desde la década de 1980 por Billboard Boxscore.



El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny ocupa el primer puesto de la lista de 20 artistas presentada este jueves, tras haber recaudado en 170 conciertos 508,7 millones de dólares (469 millones de euros) con una asistencia total a sus shows de 3,3 millones de espectadores.

En 2022, el autor de "Un verano sin ti" se convirtió en el primer artista con música principalmente en español en encabezar el informe anual general del Billboard Boxscore.



(Lea además: 'Me quita mi humanidad': Miley Cyrus habla de por qué no volvería a hacer una gira)



El segundo lugar lo ocupa el cantante mexicano Luis Miguel, quien en un total de 567 conciertos ha recaudado 319 millones de dólares (294 millones de euros) y ha reunido a 4,3 millones de personas en sus shows.



El pasado 3 de agosto, el también conocido como "El Sol de México" comenzó su primera gira en cinco años titulada "Luis Miguel Tour 23/24" en el teatro Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, con la que también visitará países como México, Chile, Estados Unidos, Colombia y Venezuela.



Por su parte, Marc Anthony se posiciona en el tercer lugar con 315 millones de dólares (290 millones de euros) acumulados en 424 espectáculos en los que ha podido compartir sus éxitos con más de 3,8 millones de asistentes.



Al salsero le sigue el puertorriqueño Daddy Yankee con 224,7 millones de dólares (207 millones de euros), Jennifer López con 191,6 millones de dólares (176 millones de euros), el español Enrique Iglesias con 176,1 millones de dólares (162 millones de euros) y el mexicano Alejandro Fernández con 161,7 millones de dólares (148 millones de euros).



La lista también contempla a artistas fallecidos como Juan Gabriel y Vicente Férnandez, quienes ocupan los puestos ocho y 13 respectivamente, y también cuenta con nuevas generaciones de intérpretes como Grupo Firme, Maluma y Karol G.



(Le puede interesar: Taylor Swift, primera artista en alcanzar 100 millones de oyentes mensuales en Spotify)



El conteo lo completan Chayanne, Ricky Martin, Shakira, Pitbull, Ricardo Arjona, Pepe Aguilar, Romeo Santos y Marco Antonio Solís.



Las cifras de la lista están basadas en sus actuaciones en solitario, a las que se les suma un 50 % de la recaudación de los conciertos que han tenido con otros artistas. No se incluyen los ingresos de sus shows en festivales.



EFE